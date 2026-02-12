Рейтинг@Mail.ru
В Анапе арестовали двух фигурантов дела о стрельбе в техникуме - РИА Новости, 12.02.2026
20:39 12.02.2026
В Анапе арестовали двух фигурантов дела о стрельбе в техникуме
Стрелявший в техникуме Анапы и подстрекавший к убийствам в данном учебном заведении арестованы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
происшествия, анапа, краснодарский край, россия, нападение в техникуме в анапе
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Россия, Нападение в техникуме в Анапе
В Анапе арестовали двух фигурантов дела о стрельбе в техникуме

КРАСНОДАР, 12 фев - РИА Новости. Стрелявший в техникуме Анапы и подстрекавший к убийствам в данном учебном заведении арестованы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Днем 11 февраля вооруженный похищенным у родственника ружьем 17-летний подросток прибыл к Анапскому индустриальному техникуму, где открыл стрельбу. В результате пострадали учащийся, сотрудница техникума, погиб охранник учреждения, пытавшийся пресечь его действия.
СК задержал одногруппника студента, устроившего стрельбу в Анапе
Вчера, 12:25
"Анапский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 17-летнего жителя Анапы… По решению суда фигурант заключен под стражу. Срок меры - 2 месяца, то есть до 11 апреля 2026 года включительно", - говорится в сообщении.

Ему предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия, отмечается в объединенной пресс-службе судов края. Согласно информации, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "б, е, и" части 2 статьи 105, частью 3 статьи 30, пунктами "а, б, е, и" части 2 статьи 105 и частью 1 статьи 226 УК РФ.
Также в четверг суд заключил под стражу до 11 апреля студента, который подстрекал к убийствам в Анапском техникуме. По информации пресс-службы судов Краснодарского края, молодой человек обвиняется в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство.
По версии следствия, в ноябре 2025 года 17-летний злоумышленник сообщил своему одногруппнику о своем намерении совершить нападение на техникум. Зная об этом, фигурант различными способами, в том числе путем провокации, стал склонять его к совершению особо тяжких преступлений.
Поскольку обвиняемый в подстрекательстве является несовершеннолетним, судебное заседание проходило в закрытом режиме.
В Анапе арестовали стрелявшего в техникуме и его подстрекателя
Вчера, 18:33
 
ПроисшествияАнапаКраснодарский крайРоссияНападение в техникуме в Анапе
 
 
