В Анапе арестовали двух фигурантов дела о стрельбе в техникуме

КРАСНОДАР, 12 фев - РИА Новости. Стрелявший в техникуме Анапы и подстрекавший к убийствам в данном учебном заведении арестованы, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Днем 11 февраля вооруженный похищенным у родственника ружьем 17-летний подросток прибыл к Анапскому индустриальному техникуму, где открыл стрельбу. В результате пострадали учащийся, сотрудница техникума, погиб охранник учреждения, пытавшийся пресечь его действия.

"Анапский городской суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 17-летнего жителя Анапы … По решению суда фигурант заключен под стражу. Срок меры - 2 месяца, то есть до 11 апреля 2026 года включительно", - говорится в сообщении .

По версии следствия, в ноябре 2025 года 17-летний злоумышленник сообщил своему одногруппнику о своем намерении совершить нападение на техникум. Зная об этом, фигурант различными способами, в том числе путем провокации, стал склонять его к совершению особо тяжких преступлений.