18:33 12.02.2026 (обновлено: 20:44 12.02.2026)
В Анапе арестовали стрелявшего в техникуме и его подстрекателя
В Анапе арестовали стрелявшего в техникуме и его подстрекателя
анапа, следственный комитет россии (ск рф), нападение в техникуме в анапе, россия, краснодарский край, происшествия
КРАСНОДАР, 12 фев — РИА Новости. Анапский городской суд избрал меру пресечения студенту, устроившему стрельбу в техникуме, а также его однокурснику, которого обвиняют в склонении к преступлению.
"По решению суда фигурант заключен под стражу. Срок меры — два месяца, то есть до 11 апреля 2026 года включительно", — рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Анапский индустриальный техникум - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
СК рассказал о пострадавших при стрельбе в техникуме в Анапе
Вчера, 02:10
Его одногруппника, обвиняемого в подстрекательстве к совершению преступления, также взяли под стражу, срок заключения истекает в тот же день.
По данным следствия, в ноябре прошлого года 17-летний студент рассказал приятелю о планах убить сотрудников техникума и учащихся. Тот, в свою очередь, начал склонять его к преступлению, в том числе через провокации.
СК также возбудил уголовное дело против 64-летнего мужчины, чьим оружием завладел стрелявший.
Инцидент произошел накануне днем. Погиб охранник, который первым принял на себя удар и не дал злоумышленнику пройти дальше. Два человека — сотрудница учреждения и несовершеннолетний учащийся — получили ранения. Преступника задержали.
© Фото : соцсетиПогибший охранник Николай Замарев
Николай Замарев - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Фото : соцсети
Погибший охранник Николай Замарев. Архивное фото
 
АнапаСледственный комитет России (СК РФ)Нападение в техникуме в АнапеРоссияКраснодарский крайПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
