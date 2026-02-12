В Анапе арестовали стрелявшего в техникуме и его подстрекателя

КРАСНОДАР, 12 фев — РИА Новости. Анапский городской суд избрал меру пресечения студенту, устроившему стрельбу в техникуме, а также его однокурснику, которого обвиняют в склонении к преступлению.

"По решению суда фигурант заключен под стражу. Срок меры — два месяца, то есть до 11 апреля 2026 года включительно", — рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края

Его одногруппника, обвиняемого в подстрекательстве к совершению преступления, также взяли под стражу, срок заключения истекает в тот же день.

По данным следствия, в ноябре прошлого года 17-летний студент рассказал приятелю о планах убить сотрудников техникума и учащихся. Тот, в свою очередь, начал склонять его к преступлению, в том числе через провокации.

СК также возбудил уголовное дело против 64-летнего мужчины, чьим оружием завладел стрелявший.

Инцидент произошел накануне днем. Погиб охранник, который первым принял на себя удар и не дал злоумышленнику пройти дальше. Два человека — сотрудница учреждения и несовершеннолетний учащийся — получили ранения. Преступника задержали.