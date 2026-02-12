Рейтинг@Mail.ru
Одногруппник студента, стрелявшего в Анапе, сознался в подстрекательстве
12:29 12.02.2026
Одногруппник студента, стрелявшего в Анапе, сознался в подстрекательстве
Одногруппник студента, стрелявшего в Анапе, сознался в подстрекательстве
Одногруппник студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе, признал вину в подстрекательстве, соответствующее видео опубликовано в канале СК РФ на платформе РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:29:00+03:00
2026-02-12T12:33:00+03:00
Задержание одногруппника студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе
Задержан одногруппник студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе, его подозревают в подстрекательстве. Кроме того, возбуждено дело против 64-летнего мужчины, чьим оружием завладел стрелявший.
Одногруппник студента, стрелявшего в Анапе, сознался в подстрекательстве

Одногруппник стрелявшего в техникуме Анапы студента сознался в подстрекательстве

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Одногруппник студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе, признал вину в подстрекательстве, соответствующее видео опубликовано в канале СК РФ на платформе МАХ.
В СК РФ сообщили, что одногруппник студента, открывшего стрельбу в Анапском индустриальном техникуме, подозревается в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство.
"Признаю", - ответил задержанный на вопрос, признает ли он вину в совершении преступлений.
