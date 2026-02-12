https://ria.ru/20260212/anapa-2073877363.html
Одногруппник студента, стрелявшего в Анапе, сознался в подстрекательстве
Одногруппник студента, стрелявшего в Анапе, сознался в подстрекательстве - РИА Новости, 12.02.2026
Одногруппник студента, стрелявшего в Анапе, сознался в подстрекательстве
Одногруппник студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе, признал вину в подстрекательстве, соответствующее видео опубликовано в канале СК РФ на платформе РИА Новости, 12.02.2026
Задержание одногруппника студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе
Задержан одногруппник студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе, его подозревают в подстрекательстве. Кроме того, возбуждено дело против 64-летнего мужчины, чьим оружием завладел стрелявший.
Одногруппник студента, стрелявшего в Анапе, сознался в подстрекательстве
Одногруппник стрелявшего в техникуме Анапы студента сознался в подстрекательстве