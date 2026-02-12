Рейтинг@Mail.ru
12:25 12.02.2026 (обновлено: 13:35 12.02.2026)
СК задержал одногруппника студента, устроившего стрельбу в Анапе
Одногруппника студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе, задержали по подозрению в подстрекательстве, сообщили РИА Новости в СК России. РИА Новости, 12.02.2026
Задержание одногруппника студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе
Задержан одногруппник студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе, его подозревают в подстрекательстве. Кроме того, возбуждено дело против 64-летнего мужчины, чьим оружием завладел стрелявший.
Стрельба в колледже в Анапе
Возле техникума в Анапе 11 февраля произошла стрельба. Изначально сообщалось о двоих раненых, но теперь стало известно, что погиб охранник учебного заведения.
происшествия, анапа, россия, следственный комитет россии (ск рф), нападение в техникуме в анапе
Происшествия, Анапа, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение в техникуме в Анапе
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Одногруппника студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе, задержали по подозрению в подстрекательстве, сообщили РИА Новости в СК России.
"Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, в ноябре прошлого года 17-летний студент рассказал одногруппнику о планах убить работников и учащихся техникума. Последний, в свою очередь, начал склонять его к преступлению, в том числе через провокации.
Задержанный проходит по статьям о покушении на убийство и подстрекательстве к нему. Он признал вину.
СК также возбудил уголовное дело против 64-летнего мужчины, чьим оружием завладел стрелявший.
Инцидент произошел накануне днем в Анапском индустриальном техникуме. Погиб охранник, который первым принял на себя удар и не дал нападавшему пройти дальше. Два человека — сотрудница учреждения и несовершеннолетний учащийся — получили ранения. Злоумышленника задержали.
Николай Замарев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Семья охранника, погибшего в Анапе, получит премию имени Кеосаяна
11 февраля, 21:26
 
