https://ria.ru/20260212/anapa-2073876108.html
СК задержал одногруппника студента, устроившего стрельбу в Анапе
СК задержал одногруппника студента, устроившего стрельбу в Анапе - РИА Новости, 12.02.2026
СК задержал одногруппника студента, устроившего стрельбу в Анапе
Одногруппника студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе, задержали по подозрению в подстрекательстве, сообщили РИА Новости в СК России. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T12:25:00+03:00
2026-02-12T12:25:00+03:00
2026-02-12T13:35:00+03:00
происшествия
анапа
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нападение в техникуме в анапе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073877239_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_73129a1d7317f51c9fad6f6e5b2f08e1.jpg
https://ria.ru/20260211/premiya-2073770235.html
анапа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Задержание одногруппника студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе
Задержан одногруппник студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе, его подозревают в подстрекательстве. Кроме того, возбуждено дело против 64-летнего мужчины, чьим оружием завладел стрелявший.
2026-02-12T12:25
true
PT0M44S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073877239_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ce1161d431b11aa0474690f51405121c.jpg
Стрельба в колледже в Анапе
Возле техникума в Анапе 11 февраля произошла стрельба. Изначально сообщалось о двоих раненых, но теперь стало известно, что погиб охранник учебного заведения.
2026-02-12T12:25
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, анапа, россия, следственный комитет россии (ск рф), нападение в техникуме в анапе
Происшествия, Анапа, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нападение в техникуме в Анапе
СК задержал одногруппника студента, устроившего стрельбу в Анапе
СК задержал одногруппника студента, устроившего стрельбу в техникуме в Анапе
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости.
Одногруппника студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе, задержали по подозрению в подстрекательстве, сообщили РИА Новости в СК России
.
"Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу", — говорится в заявлении.
По данным ведомства, в ноябре прошлого года 17-летний студент рассказал одногруппнику о планах убить работников и учащихся техникума. Последний, в свою очередь, начал склонять его к преступлению, в том числе через провокации.
Задержанный проходит по статьям о покушении на убийство и подстрекательстве к нему. Он признал вину.
СК также возбудил уголовное дело против 64-летнего мужчины, чьим оружием завладел стрелявший.
Инцидент произошел накануне днем в Анапском индустриальном техникуме. Погиб охранник, который первым принял на себя удар и не дал нападавшему пройти дальше. Два человека — сотрудница учреждения и несовершеннолетний учащийся — получили ранения. Злоумышленника задержали.