СК задержал одногруппника студента, устроившего стрельбу в Анапе

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Одногруппника студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе, задержали по подозрению в подстрекательстве, сообщили РИА Новости в Одногруппника студента, открывшего стрельбу в техникуме в Анапе, задержали по подозрению в подстрекательстве, сообщили РИА Новости в СК России

"Следствие намерено ходатайствовать о заключении его под стражу", — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в ноябре прошлого года 17-летний студент рассказал одногруппнику о планах убить работников и учащихся техникума. Последний, в свою очередь, начал склонять его к преступлению, в том числе через провокации.

Задержанный проходит по статьям о покушении на убийство и подстрекательстве к нему. Он признал вину.

СК также возбудил уголовное дело против 64-летнего мужчины, чьим оружием завладел стрелявший.