Аналитики рассказали, какой чай чаще всего покупают россияне

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Любители чая в России в январе чаще всего покупали зеленый - на этот сорт пришлась почти половина всех чеков с чаем, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".

"В январе 2026 года лидером по количеству продаж в категории стал зеленый чай. Его доля в общем объеме составила 45%", - рассказали аналитики.

Вторым по популярности в январе стал черный чай: на него пришлось 43% продаж. Кроме того, спросом у россиян пользуется китайский чай. Так, на белый чай пришлось 6% продаж, на пуэр - 5% и на желтый чай - 1%.

"Популярность чая у россиян продолжает расти. Пуэр стали приобретать на 6% чаще, зеленый - на 5%, черный и желтый - на 4%. При этом спрос на белый чай снизился на 3%", - заключили аналитики.