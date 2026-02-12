https://ria.ru/20260212/analitiki-2073813174.html
Аналитики рассказали, какой чай чаще всего покупают россияне
Аналитики рассказали, какой чай чаще всего покупают россияне - РИА Новости, 12.02.2026
Аналитики рассказали, какой чай чаще всего покупают россияне
Любители чая в России в январе чаще всего покупали зеленый - на этот сорт пришлась почти половина всех чеков с чаем, подсчитали для РИА Новости аналитики... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T08:16:00+03:00
2026-02-12T08:16:00+03:00
2026-02-12T08:16:00+03:00
россия
чай
зеленый чай
черный чай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985749856_0:207:3071:1934_1920x0_80_0_0_8ffa75298d806a7507abf894b12aa49f.jpg
https://ria.ru/20260117/rossija-2068469485.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985749856_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3e5b48d654f51342499ae53dabdae35c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, чай, зеленый чай, черный чай
Россия, Чай, Зеленый чай, Черный чай
Аналитики рассказали, какой чай чаще всего покупают россияне
РИА Новости: в январе россияне чаще всего покупали зеленый чай
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Любители чая в России в январе чаще всего покупали зеленый - на этот сорт пришлась почти половина всех чеков с чаем, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"В январе 2026 года лидером по количеству продаж в категории стал зеленый чай. Его доля в общем объеме составила 45%", - рассказали аналитики.
Вторым по популярности в январе стал черный чай: на него пришлось 43% продаж. Кроме того, спросом у россиян пользуется китайский чай. Так, на белый чай пришлось 6% продаж, на пуэр - 5% и на желтый чай - 1%.
"Популярность чая у россиян продолжает расти. Пуэр стали приобретать на 6% чаще, зеленый - на 5%, черный и желтый - на 4%. При этом спрос на белый чай снизился на 3%", - заключили аналитики.
Исследование проводилось на основе обезличенных данных продаж по 4,8 миллиона чеков за январь 2025 и 2026 годов.