Врач рассказала о последствиях для сна после приема алкоголя
Врач рассказала о последствиях для сна после приема алкоголя - РИА Новости, 12.02.2026
Врач рассказала о последствиях для сна после приема алкоголя
Употребление больших доз алкоголя в течение дня ухудшает структуру сна, делает его коротким и поверхностным, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12
2026-02-12T02:07:00+03:00
2026-02-12T09:20:00+03:00
Врач рассказала о последствиях для сна после приема алкоголя
МАХАЧКАЛА, 12 фев — РИА Новости. Употребление больших доз алкоголя в течение дня ухудшает структуру сна, делает его коротким и поверхностным, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
"Прием больших доз алкоголя ухудшают структуру сна и делают его коротким и поверхностным. Причем, большие дозы не разрешены ни в дневное время, ни в ночное. Даже дневное потребление будет нарушать структуру сна", — отметила врач в ответ на вопрос о влиянии алкоголя на сон.
Кроме того, по словам специалиста, вечером-ночью также стоит отказаться от приема кофе, зеленого и черного чая – они, как и алкоголь, создают прерывистый сон.