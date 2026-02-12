Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала о последствиях для сна после приема алкоголя - РИА Новости, 12.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:07 12.02.2026 (обновлено: 09:20 12.02.2026)
https://ria.ru/20260212/alkogol-2073797357.html
Врач рассказала о последствиях для сна после приема алкоголя
Врач рассказала о последствиях для сна после приема алкоголя - РИА Новости, 12.02.2026
Врач рассказала о последствиях для сна после приема алкоголя
Употребление больших доз алкоголя в течение дня ухудшает структуру сна, делает его коротким и поверхностным, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат... РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T02:07:00+03:00
2026-02-12T09:20:00+03:00
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974068100_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_a9471b7cf5f95e8f6767397333046270.jpg
https://ria.ru/20260128/alkogol-2070677280.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974068100_552:0:3283:2048_1920x0_80_0_0_ce37942cadbb7b7dec87ea95acc99b26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество
Здоровье - Общество
Врач рассказала о последствиях для сна после приема алкоголя

РИА Новости: употребление больших доз алкоголя ухудшает структуру сна

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДевушка с бокалом вина
Девушка с бокалом вина - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Девушка с бокалом вина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 12 фев — РИА Новости. Употребление больших доз алкоголя в течение дня ухудшает структуру сна, делает его коротким и поверхностным, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
"Прием больших доз алкоголя ухудшают структуру сна и делают его коротким и поверхностным. Причем, большие дозы не разрешены ни в дневное время, ни в ночное. Даже дневное потребление будет нарушать структуру сна", — отметила врач в ответ на вопрос о влиянии алкоголя на сон.
Кроме того, по словам специалиста, вечером-ночью также стоит отказаться от приема кофе, зеленого и черного чая – они, как и алкоголь, создают прерывистый сон.
Алкогольные напитки - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Врач рассказал о последствиях ежедневного употребления алкоголя
28 января, 04:29
 
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала