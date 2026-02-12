Рейтинг@Mail.ru
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик умер в 48 лет
01:03 12.02.2026 (обновлено: 09:53 12.02.2026)
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик умер в 48 лет
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик умер в 48 лет - РИА Новости, 12.02.2026
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик умер в 48 лет
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по ведущей роли в сериале "Бухта Доусона", скончался в возрасте 48 лет, сообщила его супруга Кимберли. РИА Новости, 12.02.2026
2026
Новости
россия, nbc
Россия, NBC
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик умер в 48 лет

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик умер в возрасте 48 лет

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© Getty Images / The Hollywood Reporter /JC Olivera/GA
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по ведущей роли в сериале "Бухта Доусона", скончался в возрасте 48 лет, сообщила его супруга Кимберли.
"Сегодня утром мирно скончался наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством", — написала Кимберли Ван Дер Бик в соцсети Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В 2024 году Ван Дер Бик объявил, что ему диагностировали рак толстой кишки в третьей стадии.
Джеймс Ван Дер Бик начал карьеру на экране в середине 1980-х годов, на его счету десятки ролей в комедийных и романтических фильмах и сериалах. Массовому зрителю наиболее запомнился ролью Доусона Лири в сериале "Бухта Доусона", также исполнял эпизодические роли в сериалах "Как я встретил вашу маму", "Закон и порядок" и "C.S.I.".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
