https://ria.ru/20260212/akter-2073792703.html
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик умер в 48 лет
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик умер в 48 лет - РИА Новости, 12.02.2026
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик умер в 48 лет
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по ведущей роли в сериале "Бухта Доусона", скончался в возрасте 48 лет, сообщила его супруга Кимберли. РИА Новости, 12.02.2026
2026-02-12T01:03:00+03:00
2026-02-12T01:03:00+03:00
2026-02-12T09:53:00+03:00
россия
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073828578_0:16:3072:1743_1920x0_80_0_0_04fc86c93822acd5276b217c405c7c4f.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073828578_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_4749b2160f1651b77590117f346d2a26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, nbc
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик умер в 48 лет
Американский актер Джеймс Ван Дер Бик умер в возрасте 48 лет
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по ведущей роли в сериале "Бухта Доусона", скончался в возрасте 48 лет, сообщила его супруга Кимберли.
"Сегодня утром мирно скончался наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством", — написала Кимберли Ван Дер Бик в соцсети Instagram* (принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России
как экстремистская).
В 2024 году Ван Дер Бик объявил, что ему диагностировали рак толстой кишки в третьей стадии.
Джеймс Ван Дер Бик начал карьеру на экране в середине 1980-х годов, на его счету десятки ролей в комедийных и романтических фильмах и сериалах. Массовому зрителю наиболее запомнился ролью Доусона Лири в сериале "Бухта Доусона", также исполнял эпизодические роли в сериалах "Как я встретил вашу маму", "Закон и порядок" и "C.S.I.".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.