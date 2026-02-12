https://ria.ru/20260212/aeroport-2074048770.html
В саратовском аэропорту ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.02.2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
