Кумпилов изучил работу Адыгейского педколледжа имени Андрухаева
Республика Адыгея
 
11:58 12.02.2026
Кумпилов изучил работу Адыгейского педколледжа имени Андрухаева
Кумпилов изучил работу Адыгейского педколледжа имени Андрухаева - РИА Новости, 12.02.2026
Кумпилов изучил работу Адыгейского педколледжа имени Андрухаева
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов посетил Адыгейский педагогический колледж имени Андрухаева, руководитель региона осмотрел учебные корпуса и аудитории,... РИА Новости, 12.02.2026
республика адыгея, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Республика Адыгея, Мурат Кумпилов
Кумпилов изучил работу Адыгейского педколледжа имени Андрухаева

Мурат Кумпилов осмотрел работу Адыгейского педколледжа имени Андрухаева

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов посетил Адыгейский педагогический колледж имени Андрухаева, руководитель региона осмотрел учебные корпуса и аудитории, ознакомился с учебным процессом, поговорил с педагогами и студентами, cообщает пресс-служба регионального правительства.
В беседе Кумпилов отметил традиции и академическую базу образовательного учреждения и пожелал директору педколледжа Марианне Михайловской успешной работы. Руководитель региона также поздравил коллектив и учащихся с недавним юбилеем учреждения.
После ознакомления с возможностями педагогического колледжа Кумпилов провёл совещание, посвященное будущей реконструкции учебного заведения. Участие в обсуждении приняли заместитель председателя кабинета министров республики – министр финансов Виктор Орлов, министр образования и науки региона Евгений Лебедев, начальник управления по охране и использованию объектов культурного наследия региона Рустем Ципинов, представители проектных организаций.
Глава республики подчеркнул, что нужно оценить возможность модернизации как основного корпуса, так и общежития. Рассматривается и возможность возведения нескольких новых помещений взамен устаревших, в числе которых – спортивный зал, отмечают в пресс-службе.
Дом правительства Республики Адыгея, Майкоп - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Адыгея получит 6 млрд рублей на индивидуальную программу развития
9 декабря 2024, 13:56
 
Республика АдыгеяРеспублика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
