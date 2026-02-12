Кумпилов изучил работу Адыгейского педколледжа имени Андрухаева

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов посетил Адыгейский педагогический колледж имени Андрухаева, руководитель региона осмотрел учебные корпуса и аудитории, ознакомился с учебным процессом, поговорил с педагогами и студентами, cообщает пресс-служба регионального правительства.

В беседе Кумпилов отметил традиции и академическую базу образовательного учреждения и пожелал директору педколледжа Марианне Михайловской успешной работы. Руководитель региона также поздравил коллектив и учащихся с недавним юбилеем учреждения.

После ознакомления с возможностями педагогического колледжа Кумпилов провёл совещание, посвященное будущей реконструкции учебного заведения. Участие в обсуждении приняли заместитель председателя кабинета министров республики – министр финансов Виктор Орлов, министр образования и науки региона Евгений Лебедев, начальник управления по охране и использованию объектов культурного наследия региона Рустем Ципинов, представители проектных организаций.