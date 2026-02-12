В Абакане устраняют последствия коммунальной аварии

КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Специалисты устраняют последствия коммунальной аварии в столице Хакасии Абакане, где без тепла и горячей воды находятся порядка 300 объектов, в которых проживают около 48 тысяч человек.

По словам мэра, сеть, на которой произошел порыв, питает первый жилой район до улицы Крылова, также под ограничения попал жилой район "Полярный". На месте коммунальной аварии работают несколько бригад теплоэнергетиков, её ликвидация находится на контроле, в том числе прокуратуры.