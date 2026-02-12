В Абакане устраняют последствия коммунальной аварии

КРАСНОЯРСК, 12 фев – РИА Новости. Специалисты устраняют последствия коммунальной аварии в столице Хакасии Абакане, где без тепла и горячей воды находятся порядка 300 объектов, в которых проживают около 48 тысяч человек.
"Устраняется порыв на магистральной сети диаметром 600 на въезде в город по проспекту Дружбы Народов… Около 05.00 (01.00 мск – ред.) было принято решение полностью перекрыть подающий и обратный трубопроводы для осушения, поэтому сейчас под ограничением (подачи тепла и горячей воды – ред.) находится, на данный момент, порядка 300 объектов, около 10 школ и 17 детских садов", - написал мэр города Алексей Лемин в своем Telegram-канале.
По словам мэра, сеть, на которой произошел порыв, питает первый жилой район до улицы Крылова, также под ограничения попал жилой район "Полярный". На месте коммунальной аварии работают несколько бригад теплоэнергетиков, её ликвидация находится на контроле, в том числе прокуратуры.
По информации синоптиков, сейчас в Абакане минус 4 градуса.
