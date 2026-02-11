https://ria.ru/20260211/zoopark-2073638963.html
Зоопарк в Ростове-на-Дону планирует получить потомство капибар в 2027 году
Зоопарк в Ростове-на-Дону планирует получить потомство капибар в 2027 году - РИА Новости, 11.02.2026
Зоопарк в Ростове-на-Дону планирует получить потомство капибар в 2027 году
Ростовский-на-Дону зоопарк рассчитывает получить потомство от пары капибар в мае 2027 года, детенышей планируется оставить у себя, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2026
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский-на-Дону зоопарк рассчитывает получить потомство от пары капибар в мае 2027 года, детенышей планируется оставить у себя, сообщил РИА Новости представитель зоопарка.
По его словам, в настоящее время в Ростовском-на-Дону зоопарке живут две молодые капибары.
"Пара еще неполовозрелая. Потомство планируем от них получить в следующем мае", - сказал собеседник агентства, добавив, что детенышей капибар планируется оставить в зоопарке вместе с родителями.
Он рассказал, что в последние годы отмечается повышенный интерес к капибарам.
"Дети просят родителей привести их именно к капибаре. На показательных кормлениях капибар собирается много поклонников", - уточнил он.
Ранее член президиума Союза зоопарков и аквариумов России
, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев
рассказал РИА Новости, что в России фиксируется дефицит капибар, потому что многие зоопарки страны захотели купить животное из-за его возросшей популярности.