Зоопарк в Ростове-на-Дону планирует получить потомство капибар в 2027 году - РИА Новости, 11.02.2026
13:21 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/zoopark-2073638963.html
Зоопарк в Ростове-на-Дону планирует получить потомство капибар в 2027 году
Зоопарк в Ростове-на-Дону планирует получить потомство капибар в 2027 году - РИА Новости, 11.02.2026
Зоопарк в Ростове-на-Дону планирует получить потомство капибар в 2027 году
Ростовский-на-Дону зоопарк рассчитывает получить потомство от пары капибар в мае 2027 года, детенышей планируется оставить у себя, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T13:21:00+03:00
2026-02-11T13:21:00+03:00
россия
сергей писарев
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073586178_0:199:3247:2025_1920x0_80_0_0_bc1a398eabc1c1652d36fb30064d9798.jpg
https://ria.ru/20260211/kapibary-2073594788.html
https://ria.ru/20251101/kapibary-2052442204.html
россия
ростов-на-дону
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
россия, сергей писарев, ростов-на-дону
Россия, Сергей Писарев, Ростов-на-Дону
Зоопарк в Ростове-на-Дону планирует получить потомство капибар в 2027 году

Зоопарк в Ростове-на-Дону планирует получить потомство капибар в мае 2027 года

© РИА Новости / Виталий Аньков
Капибара
Капибара
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Капибара. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский-на-Дону зоопарк рассчитывает получить потомство от пары капибар в мае 2027 года, детенышей планируется оставить у себя, сообщил РИА Новости представитель зоопарка.
По его словам, в настоящее время в Ростовском-на-Дону зоопарке живут две молодые капибары.
Семья капибар в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Капибар из Перу завезут в Россию для размножения
Вчера, 10:43
"Пара еще неполовозрелая. Потомство планируем от них получить в следующем мае", - сказал собеседник агентства, добавив, что детенышей капибар планируется оставить в зоопарке вместе с родителями.
Он рассказал, что в последние годы отмечается повышенный интерес к капибарам.
"Дети просят родителей привести их именно к капибаре. На показательных кормлениях капибар собирается много поклонников", - уточнил он.
Ранее член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев рассказал РИА Новости, что в России фиксируется дефицит капибар, потому что многие зоопарки страны захотели купить животное из-за его возросшей популярности.
Семейство капибар устроило автомобильную пробку в Бразилии - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Капибары устроили "самую милую" автомобильную пробку
1 ноября 2025, 23:01
 
Россия Сергей Писарев Ростов-на-Дону
 
 
