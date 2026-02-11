Зоопарк в Ростове-на-Дону планирует получить потомство капибар в 2027 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский-на-Дону зоопарк рассчитывает получить потомство от пары капибар в мае 2027 года, детенышей планируется оставить у себя, сообщил РИА Новости представитель зоопарка.

По его словам, в настоящее время в Ростовском-на-Дону зоопарке живут две молодые капибары.

"Пара еще неполовозрелая. Потомство планируем от них получить в следующем мае", - сказал собеседник агентства, добавив, что детенышей капибар планируется оставить в зоопарке вместе с родителями.

Он рассказал, что в последние годы отмечается повышенный интерес к капибарам.

"Дети просят родителей привести их именно к капибаре. На показательных кормлениях капибар собирается много поклонников", - уточнил он.