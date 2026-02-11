https://ria.ru/20260211/znak-2073544394.html
Rolex зарегистрировала три товарных знака в России
Rolex зарегистрировала три товарных знака в России - РИА Новости, 11.02.2026
Rolex зарегистрировала три товарных знака в России
Швейцарская компания Rolex, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала три товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T01:02:00+03:00
2026-02-11T01:02:00+03:00
2026-02-11T01:02:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049087446_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fbffbf092e58c954e0610da9396a8c75.jpg
https://ria.ru/20260210/mitsubishi-2073433809.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049087446_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_2193c81204eacdac0bf51c23b37f7c90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Rolex зарегистрировала три товарных знака в России
РИА Новости: Rolex зарегистрировала три товарных знака в России