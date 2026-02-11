Рейтинг@Mail.ru
Rolex зарегистрировала три товарных знака в России - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/znak-2073544394.html
Rolex зарегистрировала три товарных знака в России
Rolex зарегистрировала три товарных знака в России - РИА Новости, 11.02.2026
Rolex зарегистрировала три товарных знака в России
Швейцарская компания Rolex, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала три товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T01:02:00+03:00
2026-02-11T01:02:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049087446_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_fbffbf092e58c954e0610da9396a8c75.jpg
https://ria.ru/20260210/mitsubishi-2073433809.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049087446_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_2193c81204eacdac0bf51c23b37f7c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Rolex зарегистрировала три товарных знака в России

РИА Новости: Rolex зарегистрировала три товарных знака в России

© Getty Images / Moment Capsule PhotographyЛоготип компании Rolex
Логотип компании Rolex - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Getty Images / Moment Capsule Photography
Логотип компании Rolex. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Швейцарская компания Rolex, выпускающая элитные часы и аксессуары, зарегистрировала три товарных знака в России, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Премиальный бренд часов в декабре 2024 года подавал заявки на регистрацию трех товарных знаков - "Pearlmaster", "Easylink" и "Syloxi". Роспатент принял решение зарегистрировать их в феврале 2026 года.
Агентство Блумберг в марте 2022 года сообщало, что Rolex прекращает экспорт товаров в Россию.
Логотип японской автомобилестроительной компании Mitsubishi - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Mitsubishi зарегистрировала в России два товарных знака
Вчера, 13:39
 
РоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала