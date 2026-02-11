Фильм о погибшем военкоре РИА Новости вошел в программу фестиваля в Индии

«

"В программу крупнейшего фестиваля журналистики "14th Global Festival of Journalism & AVGC - 2026" в Дели включены два фильма из России – "Петербург! Жизнь в городе" и "Парень с нашего двора" о военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве. Русский дом в Нью-Дели рекомендовал их включить в конкурсную программу. Как мы уже сейчас знаем, оба фильма номинированы на получение почетного диплома фестиваля", - сказала Ремизова.