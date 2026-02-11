Фильм о погибшем военкоре РИА Новости вошел в программу фестиваля в Индии

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Документальный фильм о погибшем в зоне СВО из-за обстрела ВСУ военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве "Парень с нашего двора" вошел в программу международного фестиваля журналистики "14th Global Festival of Journalism & AVGC - 2026", который пройдет 12-14 февраля в Индии, сообщила РИА Новости директор Русского дома в Нью-Дели Елена Ремизова.
Документальный фильм "Парень с нашего двора", созданный продюсером РИА Новости Инной Танашевой, включает материалы, снятые в первый год СВО: моменты, которые запечатлел либо сам Ростислав, либо его коллеги. Кинокартину неоднократно показывали в рамках международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев", также она была удостоена гран-при международного кинофестиваля ZILANT в Казани.
"В программу крупнейшего фестиваля журналистики "14th Global Festival of Journalism & AVGC - 2026" в Дели включены два фильма из России – "Петербург! Жизнь в городе" и "Парень с нашего двора" о военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве. Русский дом в Нью-Дели рекомендовал их включить в конкурсную программу. Как мы уже сейчас знаем, оба фильма номинированы на получение почетного диплома фестиваля", - сказала Ремизова.
Она отметила, что в связи с занятостью режиссеров обоих фильмов награду за них получат сотрудники Русского дома в Индии.
Второй представленный в Индии российский документальный фильм "Петербург! Жизнь в городе", созданный командой молодых журналистов и кинематографистов, участников форума "Диалог культур" из 10 стран под руководством Ашота Джазояна, рассказывает об истории и современности города на Неве, а также о его жителях.
Ростислав Журавлев - военный корреспондент РИА Новости (входит в состав международной медиагруппы "Россия сегодня"). Начал карьеру журналиста в 2012 году после срочной службы, в 2014 году освещал события по возвращению Крыма. Ростислав работал в РИА Новости с 2021 года. В первые дни СВО отправился в командировку в зону боевых действий: сначала в ДНР, затем в Харьковскую область, после этого - в Запорожскую область. Ростислав, несмотря на свой молодой возраст, входил в десятку лучших военных корреспондентов России. В 2022 году он был удостоен премии "Золотое перо" за смелость при выполнении журналистского долга.
В конце июля 2023 года в Запорожской области Ростислав готовил репортаж о применении Украиной запрещенных кассетных боеприпасов. 22 июля 2023 года - через четыре дня после своего дня рождения - Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Президент России Владимир Путин 27 июля 2023 года наградил его орденом Мужества посмертно.
