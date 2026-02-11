Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказал, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:16 11.02.2026 (обновлено: 06:15 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/zhkkh-2073548906.html
Юрист рассказал, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать
Юрист рассказал, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать - РИА Новости, 11.02.2026
Юрист рассказал, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать
Собственник может отказаться платить за дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если они были добавлены в квитанцию без его согласия, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T02:16:00+03:00
2026-02-11T06:15:00+03:00
общество
москва
мгу имени м. в. ломоносова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063794775_0:86:3335:1962_1920x0_80_0_0_4ce7b1e7e2a21a9cce53a3f7201458a7.jpg
https://ria.ru/20260210/jurist-2073343543.html
https://ria.ru/20260206/gosduma-2072589063.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063794775_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_7ac9d0615ede6d5e072c24c27d164c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова
Юрист рассказал, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать

Коновалов: добавленные без согласия собственника услуги ЖКХ можно не оплачивать

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКвитанция по оплате ЖКХ
Квитанция по оплате ЖКХ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Квитанция по оплате ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Собственник может отказаться платить за дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если они были добавлены в квитанцию без его согласия, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук Дмитрий Коновалов.
"Гражданин вправе отказаться от оплаты дополнительных жилищных услуг, которые оказывались без согласия собственников помещений. Это могут быть услуги охраны, услуги консьержа, уборка территории или подъезда. Обязанность по оплате дополнительных жилищных услуг возникает только на основании решения собрания собственников жилых помещений", — сказал Коновалов.
Ключ от квартиры - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Юрист предупредил о выселении из квартиры за долги по ЖКХ
10 февраля, 03:32
Он отметил, что если собрание прошло в установленном порядке с соблюдением кворума и необходимого количества согласных, то за услуги придется платить.
"Однако, если при проведении собрания были нарушены процедурные нормы, то собственник, который не участвовал в собрании, может обжаловать решение в суде", — подчеркнул юрист.
Коновалов добавил, что некоторым категориям граждан полагаются льготы по оплате услуг ЖКХ.
"Это пенсионеры, военнослужащие, члены многодетных семей. В Москве, например, ветеранам труда предоставляется пятидесятипроцентная скидка на оплату услуг ЖКХ. Насколько я знаю, по этому пути идут и другие субъекты Российской Федерации", — заключил он.
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Госдуме рассказали, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ
6 февраля, 02:47
 
ОбществоМоскваМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала