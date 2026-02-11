Юрист рассказал, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Собственник может отказаться платить за дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если они были добавлены в квитанцию без его согласия, сообщил РИА Новости преподаватель юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук Дмитрий Коновалов.

"Гражданин вправе отказаться от оплаты дополнительных жилищных услуг, которые оказывались без согласия собственников помещений. Это могут быть услуги охраны, услуги консьержа, уборка территории или подъезда. Обязанность по оплате дополнительных жилищных услуг возникает только на основании решения собрания собственников жилых помещений", — сказал Коновалов.

Он отметил, что если собрание прошло в установленном порядке с соблюдением кворума и необходимого количества согласных, то за услуги придется платить.

"Однако, если при проведении собрания были нарушены процедурные нормы, то собственник, который не участвовал в собрании, может обжаловать решение в суде", — подчеркнул юрист.

Коновалов добавил, что некоторым категориям граждан полагаются льготы по оплате услуг ЖКХ.