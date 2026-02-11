https://ria.ru/20260211/zhile-2073658358.html
Правительство выделит средства для страхования жилья в новых регионах
Правительство выделит средства для страхования жилья в новых регионах - РИА Новости, 11.02.2026
Правительство выделит средства для страхования жилья в новых регионах
Правительство РФ дополнительно выделит два миллиарда рублей на программу страхования строящегося жилья в новых регионах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:43:00+03:00
2026-02-11T14:43:00+03:00
2026-02-11T14:53:00+03:00
россия
экономика
луганская народная республика
херсонская область
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073658973_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_505312ea9f7c06f6bcddf39021fbd4a7.jpg
https://ria.ru/20260122/pensii-2069593164.html
россия
луганская народная республика
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0b/2073658973_417:0:3148:2048_1920x0_80_0_0_f389e1bcc2fba7a351d590c5cca3da64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, луганская народная республика, херсонская область , михаил мишустин
Россия, Экономика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Михаил Мишустин
Правительство выделит средства для страхования жилья в новых регионах
Кабмин выделит 2 млрд руб на программу страхования жилья в новых регионах