14:43 11.02.2026 (обновлено: 14:53 11.02.2026)
Правительство выделит средства для страхования жилья в новых регионах
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 11 февраля 2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 11 февраля 2026
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство РФ дополнительно выделит два миллиарда рублей на программу страхования строящегося жилья в новых регионах РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с кабмином в среду.
Глава кабмина напомнил, что к 2030 году Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области должны выйти на среднероссийский уровень по всем основным показателям. Важнейшим приоритетом является обеспечение граждан жильем.
"Дополнительно выделим два миллиарда рублей на продолжение в текущем году программы страхования возведения жилья в новых субъектах РФ", - сказал Мишустин.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Правительство выделит четыре миллиарда рублей на пенсии в новых регионах
22 января, 14:55
 
РоссияЭкономикаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьМихаил Мишустин
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
