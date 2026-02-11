Рейтинг@Mail.ru
Галицкий полгода не общался с бывшей женой Алией, рассказала адвокат - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:14 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/zhena-2073558699.html
Галицкий полгода не общался с бывшей женой Алией, рассказала адвокат
Галицкий полгода не общался с бывшей женой Алией, рассказала адвокат - РИА Новости, 11.02.2026
Галицкий полгода не общался с бывшей женой Алией, рассказала адвокат
Бывший член совета директоров "Альфа-банка" Александр Галицкий полгода не общался с бывшей женой Алией Галицкой, совершившей суицид в подмосковном изоляторе... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T06:14:00+03:00
2026-02-11T06:14:00+03:00
происшествия
москва
сша
калифорния
александр галицкий
альфа-банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048787052_0:289:3125:2047_1920x0_80_0_0_51bb4586aedcb7346613cda0df1cd4d2.jpg
https://ria.ru/20260210/galitskiy-2073487200.html
https://ria.ru/20260210/sud-2073452050.html
https://ria.ru/20260208/galitskaya-2073066937.html
москва
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048787052_281:222:2715:2047_1920x0_80_0_0_53ab945f597afae2c32330afc1a4b592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, сша, калифорния, александр галицкий, альфа-банк
Происшествия, Москва, США, Калифорния, Александр Галицкий, Альфа-банк
Галицкий полгода не общался с бывшей женой Алией, рассказала адвокат

РИА Новости: Александр Галицкий полгода не общался с бывшей женой Алией

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Галицкий
Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Александр Галицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывший член совета директоров "Альфа-банка" Александр Галицкий полгода не общался с бывшей женой Алией Галицкой, совершившей суицид в подмосковном изоляторе после ареста по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов, рассказала РИА Новости адвокат Анна Бутырина.
В минувшее воскресенье стало известно, что Алия Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд 6 февраля арестовал ее по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у Галицкого.
Инвестор Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Следственный комитет опросил Галицкого после самоубийства экс-жены
10 февраля, 17:23
В рамках проверки после суицида Александр Галицкий был опрошен следователем, заявляла ранее его адвокат Анна Бутырина.
"Александр Владимирович дал объяснения, что видел Алию последний раз 19 января 2025 года, когда та приехала в лицей на день рождение дочери. До 19 января 2025 года Алия раз в месяц звонила детям, но не более и никогда не предлагала встретиться. С Александром Владимировичем они не общались последние полгода", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, Галицкие обсудили в переписке 29 января 2026 года, что "надо пообщаться, когда закончатся суды".
Алия Галицкая - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Галицкая в предсмертной записке просила винить в смерти бывших мужей
10 февраля, 14:40
Осенью женщина подала иск в Пресненский суд Москвы о разделе имущества с Галицким.
Суд наложил арест на российскую недвижимость ответчика, в том числе на квартиру на Патриарших прудах и два машиноместа, принадлежащих Галицкому, еще одну квартиру в центре Москвы - в клубном доме "Тургенев", а также загородный коттедж в премиальном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе.
Согласно документам в распоряжении РИА Новости, стороны заключили брак в 2010 года на территории США, в деле также имеется решение Верховного суда Калифорнии о расторжении брака, подписанное 13 марта 2025 года.
В ноябре Окружной суд округа Кларк штат Невада признал брак между Галицкими недействительным. Соответствующие документы ответчик представил на заседании в Пресненский суд Москвы во вторник 10 февраля.
Галицкий был членом совета директоров "Альфа-банка", однако в 2022 году вышел из его состава.
Алия Галицкая в Истринском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
В отношении покончившей с собой Галицкой было возбуждено дело о клевете
8 февраля, 20:27
 
ПроисшествияМоскваСШАКалифорнияАлександр ГалицкийАльфа-банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала