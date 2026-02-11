Галицкий полгода не общался с бывшей женой Алией, рассказала адвокат

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывший член совета директоров "Альфа-банка" Александр Галицкий полгода не общался с бывшей женой Алией Галицкой, совершившей суицид в подмосковном изоляторе после ареста по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов, рассказала РИА Новости адвокат Анна Бутырина.

В минувшее воскресенье стало известно, что Алия Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд 6 февраля арестовал ее по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у Галицкого.

В рамках проверки после суицида Александр Галицкий был опрошен следователем, заявляла ранее его адвокат Анна Бутырина.

"Александр Владимирович дал объяснения, что видел Алию последний раз 19 января 2025 года, когда та приехала в лицей на день рождение дочери. До 19 января 2025 года Алия раз в месяц звонила детям, но не более и никогда не предлагала встретиться. С Александром Владимировичем они не общались последние полгода", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, Галицкие обсудили в переписке 29 января 2026 года, что "надо пообщаться, когда закончатся суды".

Осенью женщина подала иск в Пресненский суд Москвы о разделе имущества с Галицким.

Суд наложил арест на российскую недвижимость ответчика, в том числе на квартиру на Патриарших прудах и два машиноместа, принадлежащих Галицкому, еще одну квартиру в центре Москвы - в клубном доме "Тургенев", а также загородный коттедж в премиальном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе.

Согласно документам в распоряжении РИА Новости, стороны заключили брак в 2010 года на территории США , в деле также имеется решение Верховного суда Калифорнии о расторжении брака, подписанное 13 марта 2025 года.

В ноябре Окружной суд округа Кларк штат Невада признал брак между Галицкими недействительным. Соответствующие документы ответчик представил на заседании в Пресненский суд Москвы во вторник 10 февраля.