Рейтинг@Mail.ru
Посол назвал Россию самым надежным поставщиком зерна на Ближний Восток - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/zerno-2073570394.html
Посол назвал Россию самым надежным поставщиком зерна на Ближний Восток
Посол назвал Россию самым надежным поставщиком зерна на Ближний Восток - РИА Новости, 11.02.2026
Посол назвал Россию самым надежным поставщиком зерна на Ближний Восток
Россия остается самым надежным поставщиком зерна в страны Ближнего Востока, тем самым играя важную роль в обеспечении продовольственной безопасности региона,... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T08:47:00+03:00
2026-02-11T08:47:00+03:00
россия
ближний восток
иордания
глеб десятников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957440259_0:69:3081:1802_1920x0_80_0_0_3ae7cb171ed380ba04b628465fb0d207.jpg
https://ria.ru/20260209/zerno-2073254743.html
https://ria.ru/20260127/pshenitsa-2070541940.html
россия
ближний восток
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957440259_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_ba47ec08093e2d6c3e6d35c188942714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ближний восток, иордания, глеб десятников
Россия, Ближний Восток, Иордания, Глеб Десятников
Посол назвал Россию самым надежным поставщиком зерна на Ближний Восток

Посол Десятников: Россия самый надежный поставщик зерна на Ближний Восток

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пшеница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 11 фев - РИА Новости. Россия остается самым надежным поставщиком зерна в страны Ближнего Востока, тем самым играя важную роль в обеспечении продовольственной безопасности региона, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иордании Глеб Десятников.
"Никто из крупных мировых производителей зерна не в состоянии на текущем этапе выступить таким же надежным и ответственным, как Москва, исполнителем своих обязательств перед региональными потребителями. Поэтому воспринимаем эту нашу работу как часть миссии по поддержанию глобальной продовольственной безопасности", - сказал РИА Новости Десятников.
Уборка урожая пшеницы в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
В "Агроэкспорте" назвали долю зерновых в экспорте продукции АПК в 2025 году
9 февраля, 17:11
Говоря конкретно об поставках зерна в Иорданию, посол отметил, что в диалоге с Амманом Москва неизменно подтверждает свою заинтересованность и готовность наращивать поставки сельскохозяйственной продукции из России, в первую очередь зерновых.
Десятников напомнил, что Хашимитское Королевство, как и многие другие страны Ближнего Востока, является одним из ключевых потребителей российских пшеницы и ячменя. В 2025 году Россия поставила в Королевство 120 тысяч тонн этой продукции. "Будем делать все необходимое, чтобы наши продукты шли на рынок Королевства стабильно и в требуемых объемах", - добавил он.
Пшеницы на полях АО Агрокомплекс в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Россия в 2025 году сохранила первое место по экспорту пшеницы
27 января, 13:56
 
РоссияБлижний ВостокИорданияГлеб Десятников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала