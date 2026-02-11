Посол назвал Россию самым надежным поставщиком зерна на Ближний Восток

БЕЙРУТ, 11 фев - РИА Новости. Россия остается самым надежным поставщиком зерна в страны Ближнего Востока, тем самым играя важную роль в обеспечении продовольственной безопасности региона, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иордании Глеб Десятников.