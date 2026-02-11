Посол назвал Россию самым надежным поставщиком зерна на Ближний Восток

БЕЙРУТ, 11 фев - РИА Новости. Россия остается самым надежным поставщиком зерна в страны Ближнего Востока, тем самым играя важную роль в обеспечении продовольственной безопасности региона, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иордании Глеб Десятников.
"Никто из крупных мировых производителей зерна не в состоянии на текущем этапе выступить таким же надежным и ответственным, как Москва, исполнителем своих обязательств перед региональными потребителями. Поэтому воспринимаем эту нашу работу как часть миссии по поддержанию глобальной продовольственной безопасности", - сказал РИА Новости Десятников.
Десятников напомнил, что Хашимитское Королевство, как и многие другие страны Ближнего Востока, является одним из ключевых потребителей российских пшеницы и ячменя. В 2025 году Россия поставила в Королевство 120 тысяч тонн этой продукции. "Будем делать все необходимое, чтобы наши продукты шли на рынок Королевства стабильно и в требуемых объемах", - добавил он.
