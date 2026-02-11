Рейтинг@Mail.ru
"Решил уехать". Произошедшее с Зеленским обескуражило британцев - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:16 11.02.2026 (обновлено: 16:03 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/zelenskiy-2073666989.html
"Решил уехать". Произошедшее с Зеленским обескуражило британцев
"Решил уехать". Произошедшее с Зеленским обескуражило британцев - РИА Новости, 11.02.2026
"Решил уехать". Произошедшее с Зеленским обескуражило британцев
Читатели Daily Express бурно отреагировали на публикацию газеты Financial Times о планах Владимира Зеленского объявить 24 февраля о намерении провести... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:16:00+03:00
2026-02-11T16:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_b9c26d4469391ecde62f73f480adbd8c.jpg
https://ria.ru/20260211/kiev-2073603012.html
https://ria.ru/20260211/peskov-2073621600.html
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/18/2070038337_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_f4b51f372ae2a021336a93ea4f8b0d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швейцария, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, НАТО

"Решил уехать". Произошедшее с Зеленским обескуражило британцев

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Читатели Daily Express бурно отреагировали на публикацию газеты Financial Times о планах Владимира Зеленского объявить 24 февраля о намерении провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению.
"Это будут сфальсифицированные выборы, <…> давайте просто признаем, что результат, который нужен Зеленскому, чтобы продолжать получать бесплатные деньги, очень предсказуем", — написал один из комментаторов.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Киеве выступили с заявлением о выборах на Украине
Вчера, 11:19
"Возможно, швейцарские банковские счета уже достаточно наполнены деньгами, и ему все это надоело. Неужели он решил уехать в Швейцарию, на берег Женевского озера, чтобы жить на приличную пенсию?" — иронично поинтересовался другой.
"Но ведь никто еще ни о чем не договорился. Потому что НАТО хочет видеть свои войска на Украине, но этого никогда не произойдет", — заключил читатель.
FT в среду сообщила, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Газета со ссылкой на украинских и западных чиновников также писала, что парламент Украины в марте и апреле будет вносить необходимые правовые изменения, чтобы позволить провести голосование в условиях военного положения.
Позже источник в окружении Зеленского опроверг эти данные.
В Кремле заявили, что рассуждать о публикациях про возможные президентские выборы на Украине пока рано, идет обмен сообщениями через прессу со ссылкой на источники.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Обсуждать сообщения о выборах на Украине пока рано, считает Песков
Вчера, 12:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала