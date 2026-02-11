"Решил уехать". Произошедшее с Зеленским обескуражило британцев

FT в среду сообщила, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Газета со ссылкой на украинских и западных чиновников также писала, что парламент Украины в марте и апреле будет вносить необходимые правовые изменения, чтобы позволить провести голосование в условиях военного положения.