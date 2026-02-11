"Решил уехать". Произошедшее с Зеленским обескуражило британцев

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Читатели Daily Express бурно отреагировали на публикацию газеты Financial Times о планах Владимира Зеленского объявить 24 февраля о намерении провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению.
"Это будут сфальсифицированные выборы, <…> давайте просто признаем, что результат, который нужен Зеленскому, чтобы продолжать получать бесплатные деньги, очень предсказуем", — написал один из комментаторов.
"Возможно, швейцарские банковские счета уже достаточно наполнены деньгами, и ему все это надоело. Неужели он решил уехать в Швейцарию, на берег Женевского озера, чтобы жить на приличную пенсию?" — иронично поинтересовался другой.
FT в среду сообщила, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Газета со ссылкой на украинских и западных чиновников также писала, что парламент Украины в марте и апреле будет вносить необходимые правовые изменения, чтобы позволить провести голосование в условиях военного положения.
Позже источник в окружении Зеленского опроверг эти данные.
В Кремле заявили, что рассуждать о публикациях про возможные президентские выборы на Украине пока рано, идет обмен сообщениями через прессу со ссылкой на источники.