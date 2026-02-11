Рейтинг@Mail.ru
"Тяжелый удар". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 11.02.2026 (обновлено: 20:35 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/zelenskiy-2073656133.html
"Тяжелый удар". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским
"Тяжелый удар". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским - РИА Новости, 11.02.2026
"Тяжелый удар". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским
Президент США Дональд Трамп решил избавиться от Владимира Зеленского, пишет лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:35:00+03:00
2026-02-11T20:35:00+03:00
в мире
украина
франция
сша
дональд трамп
владимир зеленский
флориан филиппо
патриот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069794752_493:123:2133:1046_1920x0_80_0_0_bf413d1cfb2ba950e4fb3a7e9dc3899a.jpg
https://ria.ru/20260211/norvegiya-2073602163.html
https://ria.ru/20260211/zelenskiy-2073581445.html
украина
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069794752_291:105:2301:1613_1920x0_80_0_0_98624241f3b5b9c8878ad4ab235b3221.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, сша, дональд трамп, владимир зеленский, флориан филиппо, патриот, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Франция, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Патриот, Мирный план США по Украине
"Тяжелый удар". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским

Филиппо: Трамп захотел избавиться от Зеленского

© REUTERS / Romina AmatoВладимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© REUTERS / Romina Amato
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил избавиться от Владимира Зеленского, пишет лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«

"Тяжелый удар по Зеленскому. <…> Хочет ли Трамп избавиться от Зеленского, препятствующего миру? Похоже на то!" — так французский политик отреагировал на публикацию Financial Times.

Норвежские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Не исключаем захват". В Норвегии сделали провокационное заявление о России
Вчера, 11:18
Филиппо также счел статью газеты катастрофической не только для самого Зеленского, но и для президента Франции Эммануэля Макрона и других "еврофашистов".
FT в среду сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Газета со ссылкой на украинских и западных чиновников также писала, что парламент Украины в марте и апреле будет вносить необходимые правовые изменения, чтобы позволить провести выборы в стране в условиях военного положения.
Позже источник в окружении Зеленского опроверг информацию Financial Times о подготовке к проведению выборов на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
"Прямо по гражданским". Действия Зеленского вызвали переполох на Западе
Вчера, 09:48
 
В миреУкраинаФранцияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоПатриотМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала