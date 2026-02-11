"Тяжелый удар". Во Франции рассказали, что произошло с Зеленским

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил избавиться от Владимира Зеленского, пишет лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
«
"Тяжелый удар по Зеленскому. <…> Хочет ли Трамп избавиться от Зеленского, препятствующего миру? Похоже на то!" — так французский политик отреагировал на публикацию Financial Times.
Филиппо также счел статью газеты катастрофической не только для самого Зеленского, но и для президента Франции Эммануэля Макрона и других "еврофашистов".
FT в среду сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению. Газета со ссылкой на украинских и западных чиновников также писала, что парламент Украины в марте и апреле будет вносить необходимые правовые изменения, чтобы позволить провести выборы в стране в условиях военного положения.
Позже источник в окружении Зеленского опроверг информацию Financial Times о подготовке к проведению выборов на Украине.