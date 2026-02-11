Рейтинг@Mail.ru
"Прямо по гражданским". Действия Зеленского вызвали переполох на Западе
09:48 11.02.2026 (обновлено: 15:02 11.02.2026)
"Прямо по гражданским". Действия Зеленского вызвали переполох на Западе
"Прямо по гражданским". Действия Зеленского вызвали переполох на Западе
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского за атаки на гражданское население России. РИА Новости, 11.02.2026
Финский политик Мема: Зеленский использует оружие Запада для атак на гражданских

Финский политик Мема: Зеленский использует оружие Запада для атак на гражданских

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X раскритиковал Владимира Зеленского за атаки на гражданское население России.
"Зеленский использует западное вооружение для прямых атак против гражданских целей", — написал он.

Финский политик назвал позорным молчание глав западных стран об украинских атаках, которые он описал как государственный терроризм.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн в среду сообщил, что ВСУ 19 раз за сутки применили артиллерию для обстрелов отселенных приграничных районов региона, было сбито 43 вражеских беспилотника различного типа.
