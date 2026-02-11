https://ria.ru/20260211/zelenskiy-2073568376.html
FT: Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести выборы
FT: Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести выборы - РИА Новости, 11.02.2026
FT: Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести выборы
Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению, пишет газета Financial Times... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T08:20:00+03:00
2026-02-11T08:20:00+03:00
2026-02-11T08:20:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_0:43:3071:1770_1920x0_80_0_0_153ffc9629942799b788a00db7721606.jpg
https://ria.ru/20260101/zelenskiy-2065916448.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/03/2072019494_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_b0fd76fb497a395361ed9dede7053d69.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский
FT: Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести выборы
FT: Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести выборы и референдум