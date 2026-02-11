Рейтинг@Mail.ru
FT: Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести выборы
08:20 11.02.2026
FT: Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести выборы
FT: Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести выборы
Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению, пишет газета Financial Times... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T08:20:00+03:00
2026-02-11T08:20:00+03:00
FT: Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести выборы

FT: Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести выборы и референдум

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинских и европейских чиновников
"По словам украинских и европейских чиновников, участвовавших в планировании, а также других лиц, знакомых с ситуацией, Зеленский намерен объявить о плане проведения президентских выборов и референдума 24 февраля", - говорится в сообщении издания.
В субботу Зеленский заявил, что США хотят завершения конфликта на Украине к лету. Рейтер ранее со ссылкой на источники передавало, что референдум по соглашению об урегулировании будет проводиться одновременно с национальными выборами на Украине. Один из источников агентства подчеркнул, что "американцы торопятся" и что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
Зеленский проиграет выборы на Украине, считает экс-советник Трампа
1 января, 10:07
 
В миреУкраинаСШАВладимир Зеленский
 
 
