Зеленский отказался от встреч по урегулированию в России и Белоруссии
Владимир Зеленский заявил, что не готов встречаться для урегулирования конфликта на Украине на территории России или Белоруссии. РИА Новости, 11.02.2026
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
владимир путин
мирный план сша по украине
