Рейтинг@Mail.ru
Зеленский отказался от встреч по урегулированию в России и Белоруссии - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/zelenskij-2073779197.html
Зеленский отказался от встреч по урегулированию в России и Белоруссии
Зеленский отказался от встреч по урегулированию в России и Белоруссии - РИА Новости, 11.02.2026
Зеленский отказался от встреч по урегулированию в России и Белоруссии
Владимир Зеленский заявил, что не готов встречаться для урегулирования конфликта на Украине на территории России или Белоруссии. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T22:19:00+03:00
2026-02-11T22:19:00+03:00
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701082_0:40:2048:1192_1920x0_80_0_0_ce3394382b84413cb885e7be3867c318.jpg
https://ria.ru/20260211/kiev-2073642223.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837701082_166:0:1989:1367_1920x0_80_0_0_d0d14d7c8d5661ae7736d7180636ed8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Зеленский отказался от встреч по урегулированию в России и Белоруссии

Зеленский отказался от встреч в России и Белоруссии по урегулированию на Украине

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не готов встречаться для урегулирования конфликта на Украине на территории России или Белоруссии.
Ранее в среду украинское онлайн-издание Times of Ukraine со ссылкой на источники сообщило, что Киев рассматривает возможность отправить делегацию в Москву для переговоров по урегулированию на Украине.
"Мы готовы поддерживать предложения США встречаться на любых территориях: Америка, Европа, нейтральные страны, любые государства, кроме Российской Федерации и Белоруссии", - приводит слова Зеленского агентство Укринформ.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что, если Зеленский готов к встрече, то пусть приезжает в Москву.
Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов к встрече "в любом формате".
В Абу-Даби 4 и 5 февраля состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
СМИ: Киев рассматривает отправку делегации в Москву для переговоров
Вчера, 13:37
 
В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала