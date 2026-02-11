Рейтинг@Mail.ru
В Киеве утверждают, что Зеленский поручил Раде найти способ провести выборы - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/zelenskij-2073767190.html
В Киеве утверждают, что Зеленский поручил Раде найти способ провести выборы
В Киеве утверждают, что Зеленский поручил Раде найти способ провести выборы - РИА Новости, 11.02.2026
В Киеве утверждают, что Зеленский поручил Раде найти способ провести выборы
Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая утверждает, что тот поручил украинским законодателям найти способ провести президентские выборы, о результатах... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T20:55:00+03:00
2026-02-11T20:55:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
мирный план сша по украине
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070263381_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8803dfa4409579f94a01269e5f992842.jpg
https://ria.ru/20260211/kiev-2073603012.html
https://ria.ru/20260211/ukraina-2073594001.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070263381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb66fef90fdf22e9576afa9fe1432f42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, мирный план сша по украине, киев
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине, Киев
В Киеве утверждают, что Зеленский поручил Раде найти способ провести выборы

Мудрая: Зеленский поручил Раде найти способ провести президентские выборы

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая утверждает, что тот поручил украинским законодателям найти способ провести президентские выборы, о результатах работы они отчитаются к концу месяца.
Ранее в среду газета Financial Times сообщала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах провести президентские выборы на Украине и референдум по мирному соглашению.
Киев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
В Киеве выступили с заявлением о выборах на Украине
Вчера, 11:19
«
"Парламент создал рабочую группу, чтобы разработать правки к законодательству, касающемуся выборов, и она должна сообщить о своих выводах к концу февраля", - заявила Мудрая в интервью газете Times.
Как отмечает издание, поручение депутатам Рады дал Зеленский. При этом речь идет только о президентских выборах.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Спиридон Килинкаров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Честные выборы на Украине невозможны, заявил экс-депутат Рады
Вчера, 10:40
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийМирный план США по УкраинеКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала