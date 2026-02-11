Рейтинг@Mail.ru
Зеленский возглавит украинскую делегацию на конференции в Мюнхене
17:04 11.02.2026 (обновлено: 17:13 11.02.2026)
Зеленский возглавит украинскую делегацию на конференции в Мюнхене
Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили, что Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на мероприятии. РИА Новости, 11.02.2026
Зеленский возглавит украинскую делегацию на конференции в Мюнхене

Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили, что Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на мероприятии.
"Зеленский вернется в Мюнхен и возглавит украинскую делегацию", - говорится в соцсети X Мюнхенской конференции.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что канцлер Германии Фридрих Мерц на полях Мюнхенской конференции по безопасности проведет двусторонние встречи с госсекретарем США Марко Рубио, губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом, главой МИД КНР Ван И и Владимиром Зеленским.
Конференция по безопасности в Мюнхене пройдет 13-15 февраля.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Рубио возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции
9 февраля, 14:08
 
