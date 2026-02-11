https://ria.ru/20260211/zelenskij-2073706513.html
Зеленский возглавит украинскую делегацию на конференции в Мюнхене
Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили, что Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на мероприятии. РИА Новости, 11.02.2026
