В Запорожье чиновник украл 80 тысяч долларов
11.02.2026
21:20 11.02.2026
В Запорожье чиновник украл 80 тысяч долларов
В Запорожье чиновник украл 80 тысяч долларов - РИА Новости, 11.02.2026
В Запорожье чиновник украл 80 тысяч долларов
В подконтрольном Киеву Запорожье чиновник похитил более 80 тысячи долларов на поставках некачественного угля по завышенным ценам двум учебным заведениям,... РИА Новости, 11.02.2026
В Запорожье чиновник украл 80 тысяч долларов

В Запорожье чиновник похитил $80 тыс на закупках некачественного угля

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В подконтрольном Киеву Запорожье чиновник похитил более 80 тысячи долларов на поставках некачественного угля по завышенным ценам двум учебным заведениям, сообщила Запорожская областная прокуратура.
"В суд направлен обвинительный акт в отношении должностного лица предприятия, который поставил двум учебным заведениям Запорожской области (подконтрольной Киеву – ред.) каменный уголь ненадлежащего качества по завышенным ценам … обвиняемый завладел бюджетными средствами на сумму 3,5 миллиона гривен (более 80 тысяч долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Сообщается, что использование некачественного угля нанесло вред окружающей среде, в атмосферу попали опасные вещества, в частности оксид углерода, диоксид серы и диоксид азота.
Фигуранту предъявлено подозрение по части 5 статьи 191 УК Украины, в случае доказательства вины ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.
Киев, Запорожье, Запорожская область, Происшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
