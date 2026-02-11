https://ria.ru/20260211/zapashnye-2073671335.html
Путин наградил братьев Запашных орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил братьев Запашных орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 11.02.2026
Путин наградил братьев Запашных орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил артистов Аскольда и Эдгарда Запашных орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на РИА Новости, 11.02.2026
