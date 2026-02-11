Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил братьев Запашных орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 11.02.2026 (обновлено: 15:45 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/zapashnye-2073671335.html
Путин наградил братьев Запашных орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил братьев Запашных орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 11.02.2026
Путин наградил братьев Запашных орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил артистов Аскольда и Эдгарда Запашных орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:32:00+03:00
2026-02-11T15:45:00+03:00
общество
россия
эдгард запашный
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151027/22/1510272288_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_7390c077fbe9325741d8f9cad5b05cb3.jpg
https://ria.ru/20250903/artisty-2039226724.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151027/22/1510272288_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_afcc2cd2a276d25b86ab4e1186a533ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, эдгард запашный, владимир путин
Общество, Россия, Эдгард Запашный, Владимир Путин
Путин наградил братьев Запашных орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил братьев Запашных орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАскольд и Эдгард Запашные
Аскольд и Эдгард Запашные - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Аскольд и Эдгард Запашные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артистов Аскольда и Эдгарда Запашных орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Запашного Аскольда Вальтеровича..., Запашного Эдгарда Вальтеровича", - говорится в документе.
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Запашный рассказал о гастролях иностранных артистов в Донецке и Луганске
3 сентября 2025, 01:04
 
ОбществоРоссияЭдгард ЗапашныйВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала