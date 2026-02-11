Западные страны зачастую используют экономику как оружие, заявили в МИД

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Страны Запада зачастую используют экономику как оружие, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
"Сейчас экономическая дипломатия трансформируется. Мы всегда говорили, что экономика — это база. А потом случился февраль 2022 года, когда наши западные коллеги поставили свои политические амбиции выше интересов собственных стран и народов в экономической сфере. И сейчас, с приходом в том числе администрации президента США Дональда Трампа, экономика зачастую используется как оружие", - сказал он в интервью агентству.
Президент США Дональд Трамп на днях пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти. Ранее Трамп своим указом с 7 февраля отменил пошлины на индийский импорт, объяснив это отказом Нью-Дели от закупок российской нефти.
