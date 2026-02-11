Рейтинг@Mail.ru
Западные страны зачастую используют экономику как оружие, заявили в МИД - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/zapad-2073682120.html
Западные страны зачастую используют экономику как оружие, заявили в МИД
Западные страны зачастую используют экономику как оружие, заявили в МИД - РИА Новости, 11.02.2026
Западные страны зачастую используют экономику как оружие, заявили в МИД
Страны Запада зачастую используют экономику как оружие, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T16:05:00+03:00
2026-02-11T16:05:00+03:00
в мире
сша
нью-дели
россия
дональд трамп
дмитрий биричевский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_0:0:2904:1633_1920x0_80_0_0_572c518cb563591fb707892508333305.jpg
https://ria.ru/20260201/evropa-2071447917.html
сша
нью-дели
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770115934_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_f51b7df964f1200c4b3d257b21e0c439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нью-дели, россия, дональд трамп, дмитрий биричевский
В мире, США, Нью-Дели, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Биричевский
Западные страны зачастую используют экономику как оружие, заявили в МИД

Биричевский: страны Запада зачастую используют экономику как оружие

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Страны Запада зачастую используют экономику как оружие, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«
"Сейчас экономическая дипломатия трансформируется. Мы всегда говорили, что экономика — это база. А потом случился февраль 2022 года, когда наши западные коллеги поставили свои политические амбиции выше интересов собственных стран и народов в экономической сфере. И сейчас, с приходом в том числе администрации президента США Дональда Трампа, экономика зачастую используется как оружие", - сказал он в интервью агентству.
Президент США Дональд Трамп на днях пригрозил вернуть пошлину в размере 25% на товары из Индии, если ему доложат о продолжении Нью-Дели импорта российской нефти. Ранее Трамп своим указом с 7 февраля отменил пошлины на индийский импорт, объяснив это отказом Нью-Дели от закупок российской нефти.
Полный текст интервью читайте 12 февраля на сайте ria.ru в 12:00 мск
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Европа вспомнила про слабое место России
1 февраля, 08:00
 
В миреСШАНью-ДелиРоссияДональд ТрампДмитрий Биричевский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала