В МИД рассказали об условиях возвращения западных компаний в Россию

Были и те, кто не хотели уходить, но были вынуждены это сделать под давлением, но сделали это все цивилизованно, напомнил дипломат.

"А были те, которые сказали, что нет, мы с русскими больше не работаем, мы уходим и разрываем все связи. Надо смотреть каждый случай в отдельности", - сказал он в интервью.