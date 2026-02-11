Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 11.02.2026 (обновлено: 16:51 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/zapad-2073617422.html
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Запад" за сутки
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 11.02.2026
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Запад" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Запад", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:15:00+03:00
2026-02-11T16:51:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
в мире
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382774_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_08303b889a3b3e0bca167c552d707abd.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382774_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_9197aeebcf5dc888a5b43dbe1f5f65ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о продвижении группировки "Запад" за сутки

ВСУ потеряли до 160 военных в зоне действия "Запада"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Запад", сообщило министерство обороны РФ.
"Противник потерял до 160 военнослужащих, три бронеавтомобиля HMMWV производства США, 20 автомобилей, три артиллерийских орудия и четыре склада боеприпасов", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, отметили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем и бригады охраны генерального штаба ВСУ в районах населенных пунктов Боровая, Ковалевка, Лесная Стенка, Моначиновка и Нечволодовка Харьковской области", - добавили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала