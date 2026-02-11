Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала слова Макрона о возобновлении диалога с Россией - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 11.02.2026 (обновлено: 11:56 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/zaharova-2073578212.html
Захарова прокомментировала слова Макрона о возобновлении диалога с Россией
Захарова прокомментировала слова Макрона о возобновлении диалога с Россией - РИА Новости, 11.02.2026
Захарова прокомментировала слова Макрона о возобновлении диалога с Россией
Стремление президента Франции Эммануэля Макрона возобновить диалог с Россией напоминает об игре в наперстки, считает официальный представитель МИД Мария... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T09:29:00+03:00
2026-02-11T11:56:00+03:00
франция
россия
москва
мария захарова
эммануэль макрон
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_399f4ee0a62eaa2391518d617809f320.jpg
https://ria.ru/20260211/lavrov-2073565917.html
https://ria.ru/20250702/zaharova-2026658019.html
франция
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071222322_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_a4b929efc20c28d4ebaa5ad48de662ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, россия, москва, мария захарова, эммануэль макрон, дмитрий песков, в мире
Франция, Россия, Москва, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, В мире
Захарова прокомментировала слова Макрона о возобновлении диалога с Россией

Захарова вспомнила о наперсточниках, комментируя заявления Макрона о России

© AP Photo / PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Стремление президента Франции Эммануэля Макрона возобновить диалог с Россией напоминает об игре в наперстки, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Не хочется говорить об игре в два стула. Здесь в большей степени сейчас мы видим не глубинную игру политическую, шахматную доску, партию, сколько какое-то наперсточничество. Это в большей степени игра в наперстки. Все знают, что колпачка три, шарик может быть не один, сделан из поролона, находится в руке играющего", — сказала она в эфире радио Sputnik.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Лавров: Макрону не удастся уйти от ответственности по Минским соглашениям
Вчера, 07:45
Суть игры общеизвестна, и вопрос лишь в том, решит ли наблюдающий за ней воздержаться или попробует вывести наперсточника на чистую воду, добавила дипломат.
Она напомнила, что двойственность Франции по политическим вопросам проявлялась и в 1940-е годы, когда существовали одновременно коллаборационистский режим Виши и движение Сопротивления.
В декабре президент Франции призвал европейских коллег возобновить контакты с российским руководством. На этой неделе он заявил, что Париж и Москва восстановили каналы связи на техническом уровне. Макрон также выразил надежду на поддержку других стран. По его мнению, оживление диалога позволит Европе меньше зависеть от Соединенных Штатов и защищать свои интересы за столом переговоров по Украине.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, между Россией и Францией действительно состоялись рабочие контакты, но пока непримечательные. Сигналов того, что у Парижа есть желание наладить диалог на высшем уровне, в Москве пока не видят.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Захарова адресовала странам НАТО и ЕС вопрос о звонке Макрона Путину
2 июля 2025, 09:05
 
ФранцияРоссияМоскваМария ЗахароваЭммануэль МакронДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала