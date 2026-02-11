Захарова прокомментировала слова Макрона о возобновлении диалога с Россией

Суть игры общеизвестна, и вопрос лишь в том, решит ли наблюдающий за ней воздержаться или попробует вывести наперсточника на чистую воду, добавила дипломат.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, между Россией и Францией действительно состоялись рабочие контакты, но пока непримечательные. Сигналов того, что у Парижа есть желание наладить диалог на высшем уровне, в Москве пока не видят.