Захарова прокомментировала слова Макрона о возобновлении диалога с Россией
Захарова прокомментировала слова Макрона о возобновлении диалога с Россией
2026-02-11T09:29:00+03:00
2026-02-11T09:29:00+03:00
2026-02-11T11:56:00+03:00
франция
россия
москва
мария захарова
эммануэль макрон
дмитрий песков
в мире
Захарова вспомнила о наперсточниках, комментируя заявления Макрона о России
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Стремление президента Франции Эммануэля Макрона возобновить диалог с Россией напоминает об игре в наперстки, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Не хочется говорить об игре в два стула. Здесь в большей степени сейчас мы видим не глубинную игру политическую, шахматную доску, партию, сколько какое-то наперсточничество. Это в большей степени игра в наперстки. Все знают, что колпачка три, шарик может быть не один, сделан из поролона, находится в руке играющего", — сказала она в эфире радио Sputnik
.
Суть игры общеизвестна, и вопрос лишь в том, решит ли наблюдающий за ней воздержаться или попробует вывести наперсточника на чистую воду, добавила дипломат.
Она напомнила, что двойственность Франции
по политическим вопросам проявлялась и в 1940-е годы, когда существовали одновременно коллаборационистский режим Виши и движение Сопротивления.
В декабре президент Франции
призвал европейских коллег возобновить контакты с российским руководством. На этой неделе он заявил, что Париж
и Москва
восстановили каналы связи на техническом уровне. Макрон также выразил надежду на поддержку других стран. По его мнению, оживление диалога позволит Европе
меньше зависеть от Соединенных Штатов
и защищать свои интересы за столом переговоров по Украине
.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, между Россией и Францией действительно состоялись рабочие контакты, но пока непримечательные. Сигналов того, что у Парижа есть желание наладить диалог на высшем уровне, в Москве пока не видят.