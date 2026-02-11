Рейтинг@Mail.ru
Директор ЗАЭС рассказал о работе дизель-генераторов на станции - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:57 11.02.2026 (обновлено: 03:25 11.02.2026)
https://ria.ru/20260211/zaes-2073550626.html
Директор ЗАЭС рассказал о работе дизель-генераторов на станции
Директор ЗАЭС рассказал о работе дизель-генераторов на станции - РИА Новости, 11.02.2026
Директор ЗАЭС рассказал о работе дизель-генераторов на станции
Дизель-генераторы, которые в течение 30 суток обеспечивали Запорожскую АЭС энергией в период, когда внешнее электроснабжение отсутствовало, успешно отработали в РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T02:57:00+03:00
2026-02-11T03:25:00+03:00
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046713420_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a89dc514063e4aa26513b471ef47f599.jpg
https://ria.ru/20260210/zaes-2073469199.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/06/2046713420_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_97e0b78079b0ce415edca83a72e64bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс
Запорожская АЭС
Директор ЗАЭС рассказал о работе дизель-генераторов на станции

Черничук: работа дизель-генераторов в течение 30 суток на ЗАЭС не просчитывалась

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Дизель-генераторы, которые в течение 30 суток обеспечивали Запорожскую АЭС энергией в период, когда внешнее электроснабжение отсутствовало, успешно отработали в сверхпроектном режиме, хотя такой срок не был просчитан в проекте атомной электростанции, сказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"Дизель-генераторы с поставленной перед ними задачей справились, хотя стоит отметить, что эта задача не проектная, это сверхпроектная задача. Ни эти дизель-генераторы, ни проект не рассчитывался на блэкаут в течение практически полного месяца" , - сказал Черничук.
Регламентные работы и техническое обслуживание генераторов, а также другого оборудования на станции ведется как по графику, так и по мере необходимости, его работоспособность будет надежной, отметил директор станции.
В сентябре-октябре 2025 года ЗАЭС в течение месяца находилась без внешнего электроснабжения. В этот период электроснабжение станции обеспечивали резервные дизель-электрические станции. Внешнее обесточивание Запорожской АЭС, длившееся в течение 30 суток, не имеет прецедента в мировой атомной энергетике, это десятый блэкаут на станции с 2022 года, заявила ранее РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
На ЗАЭС заявили о контролируемой ситуации на станции после атаки ВСУ
10 февраля, 15:58
 
Запорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала