Директор ЗАЭС рассказал о работе дизель-генераторов на станции

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Дизель-генераторы, которые в течение 30 суток обеспечивали Запорожскую АЭС энергией в период, когда внешнее электроснабжение отсутствовало, успешно отработали в сверхпроектном режиме, хотя такой срок не был просчитан в проекте атомной электростанции, сказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.

"Дизель-генераторы с поставленной перед ними задачей справились, хотя стоит отметить, что эта задача не проектная, это сверхпроектная задача. Ни эти дизель-генераторы, ни проект не рассчитывался на блэкаут в течение практически полного месяца" , - сказал Черничук.

Регламентные работы и техническое обслуживание генераторов, а также другого оборудования на станции ведется как по графику, так и по мере необходимости, его работоспособность будет надежной, отметил директор станции.