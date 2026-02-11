https://ria.ru/20260211/zaes-2073550626.html
Директор ЗАЭС рассказал о работе дизель-генераторов на станции
Директор ЗАЭС рассказал о работе дизель-генераторов на станции
Черничук: работа дизель-генераторов в течение 30 суток на ЗАЭС не просчитывалась
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Дизель-генераторы, которые в течение 30 суток обеспечивали Запорожскую АЭС энергией в период, когда внешнее электроснабжение отсутствовало, успешно отработали в сверхпроектном режиме, хотя такой срок не был просчитан в проекте атомной электростанции, сказал РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
"Дизель-генераторы с поставленной перед ними задачей справились, хотя стоит отметить, что эта задача не проектная, это сверхпроектная задача. Ни эти дизель-генераторы, ни проект не рассчитывался на блэкаут в течение практически полного месяца" , - сказал Черничук.
Регламентные работы и техническое обслуживание генераторов, а также другого оборудования на станции ведется как по графику, так и по мере необходимости, его работоспособность будет надежной, отметил директор станции.
В сентябре-октябре 2025 года ЗАЭС в течение месяца находилась без внешнего электроснабжения. В этот период электроснабжение станции обеспечивали резервные дизель-электрические станции. Внешнее обесточивание Запорожской АЭС
, длившееся в течение 30 суток, не имеет прецедента в мировой атомной энергетике, это десятый блэкаут на станции с 2022 года, заявила ранее РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.