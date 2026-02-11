Рейтинг@Mail.ru
В Донецке задержали агента военной разведки Украины - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/zaderzhanie-2073667244.html
В Донецке задержали агента военной разведки Украины
В Донецке задержали агента военной разведки Украины - РИА Новости, 11.02.2026
В Донецке задержали агента военной разведки Украины
В Донецке задержали агента военной разведки Украины, который передавал сведения о местах расположения воинских частей на территории ДНР, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T15:17:00+03:00
2026-02-11T15:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866250499_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_ac215905ea8bebc13a7055a5d95c5e89.jpg
https://ria.ru/20250521/fsb-2018167062.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866250499_602:0:3333:2048_1920x0_80_0_0_dfed92d0bd38d77341a5c0527d19228b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика
В Донецке задержали агента военной разведки Украины

В ДНР задержали агента военной разведки Украины, собиравшего сведения о ВС РФ

© ФСБ РФСотрудники ФСБ во время задержания подозреваемого
Сотрудники ФСБ во время задержания подозреваемого - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ во время задержания подозреваемого. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 11 фев – РИА Новости. В Донецке задержали агента военной разведки Украины, который передавал сведения о местах расположения воинских частей на территории ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
«
"Восемнадцатилетний юноша инициативно установил контакт с представителями ГУР МО Украины посредством мессенджера Telegram и передавал им сведения о местах расположения воинских частей Вооруженных сил России на территории ДНР", – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что задержанный по заданию кураторов размещал запрещенную символику на зданиях в публичных местах Донецка.
"Я написал в официальный чат-бот и интересовался у них вопросом касаемо вступления в их организацию… Я писал в ГУР по поводу того, чтобы попасть в Украину, и вступления в батальонные подразделения, которые воюют за Украину", – сказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР.
Следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по ст. 275, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1 ст. 205.2 УК России "Государственная измена", "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
ФСБ задержала жительницу Донецка за финансирование ВСУ
21 мая 2025, 06:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала