ДОНЕЦК, 11 фев – РИА Новости. В Донецке задержали агента военной разведки Украины, который передавал сведения о местах расположения воинских частей на территории ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по ст. 275, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1 ст. 205.2 УК России "Государственная измена", "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".