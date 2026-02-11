ДОНЕЦК, 11 фев – РИА Новости. В Донецке задержали агента военной разведки Украины, который передавал сведения о местах расположения воинских частей на территории ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
В ведомстве добавили, что задержанный по заданию кураторов размещал запрещенную символику на зданиях в публичных местах Донецка.
"Я написал в официальный чат-бот и интересовался у них вопросом касаемо вступления в их организацию… Я писал в ГУР по поводу того, чтобы попасть в Украину, и вступления в батальонные подразделения, которые воюют за Украину", – сказал задержанный на кадрах оперативной видеосъемки УФСБ России по ДНР.
Следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по ст. 275, ч. 2 ст. 205.5 и ч. 1 ст. 205.2 УК России "Государственная измена", "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
