Бойцы "Южной" группировки улучшили положение в зоне СВО
Бойцы "Южной" группировки улучшили положение в зоне СВО
ВСУ потеряли более 140 военных, две боевые бронированные машины "Казак" за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:15:00+03:00
2026-02-11T12:15:00+03:00
2026-02-11T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
дмитровка (шахтерский район)
славянск
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
