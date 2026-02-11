Евраев заявил о финансовой стабильности ярославских муниципалитетов

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Все муниципальные образования Ярославской области финансово стабильны и устойчивы, сообщил губернатор Михаил Евраев.

По данным пресс-службы правительства региона, на оперативном совещании под руководством губернатора обсудили исполнение консолидированных бюджетов муниципальных образований региона за 2025 год.

"Экономическая ситуация в Ярославской области стабильная, и это в первую очередь обусловлено тем, что придерживаемся жесткой финансовой дисциплины. Одно из главных преимуществ в том, что у наших муниципальных образований нет крупных коммерческих долгов, все они финансово стабильны и устойчивы", - цитирует Евраева пресс-служба.

По словам губернатора, консолидированные бюджеты муниципалитетов по налоговым и неналоговым доходам исполнены в полном объеме. Сумма составила 25,4 миллиарда рублей, что более чем на 3 миллиарда больше, чем в 2024 году. Рост отмечен в 18 из 19 округов.

Основную часть доходов муниципальных образований – более 16 миллиардов рублей – составил налог на доходы физических лиц, что напрямую связано с увеличением фонда оплаты труда в регионе, отмечают в правительстве. Поступления от земельного налога составили 1,8 миллиарда рублей, от аренды земельных участков – 1,4 миллиарда рублей, от налога на имущество физических лиц – более 1 миллиарда рублей. Кроме того, почти 1 миллиард рублей поступил в бюджеты муниципальных образований от продажи имущества.