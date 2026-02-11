Рейтинг@Mail.ru
Евраев заявил о финансовой стабильности ярославских муниципалитетов - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
13:28 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/yaroslavl-2073640694.html
Евраев заявил о финансовой стабильности ярославских муниципалитетов
Евраев заявил о финансовой стабильности ярославских муниципалитетов - РИА Новости, 11.02.2026
Евраев заявил о финансовой стабильности ярославских муниципалитетов
Все муниципальные образования Ярославской области финансово стабильны и устойчивы, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T13:28:00+03:00
2026-02-11T13:28:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023705915_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_9f0b0502b0894dc437a158c45a333b3d.jpg
https://ria.ru/20260211/yaroslavl-2073630870.html
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023705915_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_24af25af2bc337de7336bf53128ecbbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Евраев заявил о финансовой стабильности ярославских муниципалитетов

Евраев: все муниципалитеты Ярославской области финансово стабильны и устойчивы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Михаил Евраев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Все муниципальные образования Ярославской области финансово стабильны и устойчивы, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы правительства региона, на оперативном совещании под руководством губернатора обсудили исполнение консолидированных бюджетов муниципальных образований региона за 2025 год.
"Экономическая ситуация в Ярославской области стабильная, и это в первую очередь обусловлено тем, что придерживаемся жесткой финансовой дисциплины. Одно из главных преимуществ в том, что у наших муниципальных образований нет крупных коммерческих долгов, все они финансово стабильны и устойчивы", - цитирует Евраева пресс-служба.
По словам губернатора, консолидированные бюджеты муниципалитетов по налоговым и неналоговым доходам исполнены в полном объеме. Сумма составила 25,4 миллиарда рублей, что более чем на 3 миллиарда больше, чем в 2024 году. Рост отмечен в 18 из 19 округов.
Основную часть доходов муниципальных образований – более 16 миллиардов рублей – составил налог на доходы физических лиц, что напрямую связано с увеличением фонда оплаты труда в регионе, отмечают в правительстве. Поступления от земельного налога составили 1,8 миллиарда рублей, от аренды земельных участков – 1,4 миллиарда рублей, от налога на имущество физических лиц – более 1 миллиарда рублей. Кроме того, почти 1 миллиард рублей поступил в бюджеты муниципальных образований от продажи имущества.
"Важно, что у наших округов появляются дополнительные источники доходов. Благодаря принимаемым мерам по продаже неиспользуемого имущества пополняется бюджет, снижаются расходы – содержание объектов обеспечивают новые собственники. В муниципальные образования приходят инвесторы, которые создают рабочие места, новые точки отдыха и туристического притяжения, давая новый импульс развитию экономики", - подчеркнул глава Ярославской области.
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Евраев рассказал о приоритетной роли Ярославской области в проекте ЦТУ
Вчера, 12:52
 
Ярославская областьЯрославская областьМихаил Евраев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала