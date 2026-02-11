Рейтинг@Mail.ru
В Москве экс-сотрудника миграционной службы осудили за взяточничество - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/vzyatki-2073759660.html
В Москве экс-сотрудника миграционной службы осудили за взяточничество
В Москве экс-сотрудника миграционной службы осудили за взяточничество - РИА Новости, 11.02.2026
В Москве экс-сотрудника миграционной службы осудили за взяточничество
Бывший сотрудник столичного управления по вопросам миграции получил пять лет колонии за восемь эпизодов взяточничества на 6,5 миллиона рублей, сообщили в... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T20:03:00+03:00
2026-02-11T20:03:00+03:00
происшествия
россия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
https://ria.ru/20260211/chelyabinsk-2073594504.html
https://ria.ru/20260128/voronovskiy-2070742339.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве экс-сотрудника миграционной службы осудили за взяточничество

В Москве экс-сотрудник миграционной службы получил 5 лет колонии за взятки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывший сотрудник столичного управления по вопросам миграции получил пять лет колонии за восемь эпизодов взяточничества на 6,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
Следствием и судом установлено, что фигурант и соучастники, являясь сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Москве, получали взятки от представителей столичных строительных объектов, нанимавших на работу нелегальных мигрантов. Так, с января 2022 года по декабрь 2023 года, по данным следствия, фигуранты получили взятки на более чем 40 миллионов рублей.
Задержанный судебный пристав по подозрению в получении взятки в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Начальника отдела ГУФССП по Челябинской области задержали за взятку
Вчера, 10:43
Суд признал фигуранта виновным в совершении двух эпизодов "получение взятки должностным лицом в особо крупном размере организованной группой" и шести эпизодов "получение взятки должностным лицом в крупном размере организованной группой".
"Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В главке добавили, что суд также обратил в доход РФ деньги в размере полученного фигурантом незаконного вознаграждения - на сумму свыше 6,5 миллиона рублей.
В ведомстве заключили, что уголовные дела в отношении соучастников сейчас рассматриваются в суде.
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Экс-депутат Вороновский не признал вину во взяточничестве
28 января, 12:38
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала