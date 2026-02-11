https://ria.ru/20260211/vzyatki-2073759660.html
В Москве экс-сотрудника миграционной службы осудили за взяточничество
В Москве экс-сотрудника миграционной службы осудили за взяточничество - РИА Новости, 11.02.2026
В Москве экс-сотрудника миграционной службы осудили за взяточничество
Бывший сотрудник столичного управления по вопросам миграции получил пять лет колонии за восемь эпизодов взяточничества на 6,5 миллиона рублей, сообщили в... РИА Новости, 11.02.2026
В Москве экс-сотрудника миграционной службы осудили за взяточничество
В Москве экс-сотрудник миграционной службы получил 5 лет колонии за взятки
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Бывший сотрудник столичного управления по вопросам миграции получил пять лет колонии за восемь эпизодов взяточничества на 6,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
Следствием и судом установлено, что фигурант и соучастники, являясь сотрудниками УВМ ГУ МВД России по Москве
, получали взятки от представителей столичных строительных объектов, нанимавших на работу нелегальных мигрантов. Так, с января 2022 года по декабрь 2023 года, по данным следствия, фигуранты получили взятки на более чем 40 миллионов рублей.
Суд признал фигуранта виновным в совершении двух эпизодов "получение взятки должностным лицом в особо крупном размере организованной группой" и шести эпизодов "получение взятки должностным лицом в крупном размере организованной группой".
"Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В главке добавили, что суд также обратил в доход РФ
деньги в размере полученного фигурантом незаконного вознаграждения - на сумму свыше 6,5 миллиона рублей.
В ведомстве заключили, что уголовные дела в отношении соучастников сейчас рассматриваются в суде.