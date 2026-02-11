https://ria.ru/20260211/vzryvy-2073638586.html
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 11.02.2026
В Запорожье прогремели взрывы
Новые взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает агентство Укринформ. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T13:19:00+03:00
2026-02-11T13:19:00+03:00
2026-02-11T13:19:00+03:00
в мире
запорожье
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054927032_0:169:1147:814_1920x0_80_0_0_7507a348e94a6673541eba2ac5f1e1ea.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054927032_87:141:1061:871_1920x0_80_0_0_b10814d5b57a9d72a055f71eea4ae97e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
В мире, Запорожье, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
В Запорожье прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Запорожье прогремели взрывы
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Новые взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает агентство Укринформ.
Ранее в среду это же агентство уже сообщало о взрывах в Запорожье.
"В Запорожье снова взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
агентства.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находится более 70% области, остальную часть, в том числе областной центр Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром региона временно стал город Мелитополь.