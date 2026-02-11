https://ria.ru/20260211/vzryv-2073609568.html
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы прогремели в среду в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, сообщает агентство Укринформ. РИА Новости, 11.02.2026
