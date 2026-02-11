Рейтинг@Mail.ru
Правительство внесло в ГД поправки о продлении выплат многодетным семьям
14:39 11.02.2026 (обновлено: 15:09 11.02.2026)
Правительство внесло в ГД поправки о продлении выплат многодетным семьям
Правительство внесло в Госдуму поправки о продлении выплат многодетным семьям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.02.2026
Правительство внесло в ГД поправки о продлении выплат многодетным семьям

Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров
Председатель правительства Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму поправки о продлении выплат многодетным семьям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Рассчитываем, что они будут приняты депутатами оперативно и распространят свое действие с 1 января текущего года", — сказал он на заседании.

Право на получение пособия сохранится даже у тех семей, чей доход незначительно превысит прожиточный минимум — в пределах десяти процентов.
"Им будет продлено предоставление единого пособия еще на 12 месяцев в размере половины прожиточного минимума. Но точная сумма здесь зависит от региона", — пояснил Мишустин.
Как напомнил премьер, просьба оставить право на получение выплаты при незначительном повышении критерия по уровню дохода поступило на прямую линию с Владимиром Путиным в конце прошлого года. Правительство по поручению главы государства подготовило такие изменения в нормативно-правовую базу.
В Минтруде рассказали о прибавке к пенсии для многодетных матерей
