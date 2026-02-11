https://ria.ru/20260211/vyplaty-2073656995.html
Правительство внесло в ГД поправки о продлении выплат многодетным семьям
Правительство внесло в ГД поправки о продлении выплат многодетным семьям - РИА Новости, 11.02.2026
Правительство внесло в ГД поправки о продлении выплат многодетным семьям
Правительство внесло в Госдуму поправки о продлении выплат многодетным семьям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T14:39:00+03:00
2026-02-11T14:39:00+03:00
2026-02-11T15:09:00+03:00
госдума рф
общество
правительство рф
многодетные семьи
россия
михаил мишустин
россия
