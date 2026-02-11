Силовики: в Харькове появились объявления о наборе в "языковые патрули"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Объявления о наборе инспекторов в так называемые "языковые патрули" появились в пабликах Харькова, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Информация о наборе "инспекторов" появилась в Харьковских пабликах. В их обязанности будет входить так называемый контроль за соблюдением "мовного (языкового - ред.) законодательства", проверка организаций и предприятий на предмет ведения документации на украинском языке, фиксация нарушений и составления административных протоколов на нарушителей", - сказал собеседник агентства.

Также он отметил, что харьковчане в соцсетях негативно отнеслись к этой новости и выразили мнение, что "Харьков будет говорить по-харьковски".

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская в сентябре 2025 года заявила, что пока в стране не будет так называемых "языковых патрулей" из-за риска дестабилизации общества и отсутствия средств. В ноябре 2024 года украинский телеканал "Пятый" сообщал, что "языковые патрули" начали работу в городе Ивано-Франковск на западе Украины. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявлял о запуске в городе "языковых патрулей" из-за обилия русскоговорящих жителей - переселенцев из восточных регионов страны, где в общении преобладает русский язык.

После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией , в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.