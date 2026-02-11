Силовики: в Харькове появились объявления о наборе в "языковые патрули"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Объявления о наборе инспекторов в так называемые "языковые патрули" появились в пабликах Харькова, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Информация о наборе "инспекторов" появилась в Харьковских пабликах. В их обязанности будет входить так называемый контроль за соблюдением "мовного (языкового - ред.) законодательства", проверка организаций и предприятий на предмет ведения документации на украинском языке, фиксация нарушений и составления административных протоколов на нарушителей", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что харьковчане в соцсетях негативно отнеслись к этой новости и выразили мнение, что "Харьков будет говорить по-харьковски".
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская в сентябре 2025 года заявила, что пока в стране не будет так называемых "языковых патрулей" из-за риска дестабилизации общества и отсутствия средств. В ноябре 2024 года украинский телеканал "Пятый" сообщал, что "языковые патрули" начали работу в городе Ивано-Франковск на западе Украины. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявлял о запуске в городе "языковых патрулей" из-за обилия русскоговорящих жителей - переселенцев из восточных регионов страны, где в общении преобладает русский язык.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
