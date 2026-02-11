Рейтинг@Mail.ru
Силовики рассказали, в каких случаях ВСУ разрешили покидать позиции - РИА Новости, 11.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:08 11.02.2026
Силовики рассказали, в каких случаях ВСУ разрешили покидать позиции
харьковская область
Силовики рассказали, в каких случаях ВСУ разрешили покидать позиции

РИА Новости: командование ВСУ разрешила боевикам отступать только после ранения

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Командование 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ разрешает личному составу уйти с боевых позиций в Харьковской области только после получения тяжелого ранения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командование 57 бригады, действующей в Харьковской области, продолжает удерживать свой личный состав на позициях без ротации. Покинуть их можно только в случае тяжелого ранения либо сдавшись в плен", - сказал собеседник агентства.
Также он отметил, что максимальное зафиксированное время проведенное бойцом 57 бригады на линии боевого соприкосновения составляет 275 дней. "За это время он получил несколько ранений, но командование ни в какую не хотело эвакуировать его с позиций. Только после получения тяжелого ранения в виде перелома ног и рук за ним соизволили отправить НРТК (наземный робототехнический комплекс - ред.)", - добавил он.
