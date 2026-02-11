МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Командование 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ разрешает личному составу уйти с боевых позиций в Харьковской области только после получения тяжелого ранения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Также он отметил, что максимальное зафиксированное время проведенное бойцом 57 бригады на линии боевого соприкосновения составляет 275 дней. "За это время он получил несколько ранений, но командование ни в какую не хотело эвакуировать его с позиций. Только после получения тяжелого ранения в виде перелома ног и рук за ним соизволили отправить НРТК (наземный робототехнический комплекс - ред.)", - добавил он.