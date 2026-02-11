Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова рассказала, как семья из Авдеевки пряталась от ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 11.02.2026
Львова-Белова рассказала, как семья из Авдеевки пряталась от ВСУ
Львова-Белова рассказала, как семья из Авдеевки пряталась от ВСУ
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Семья из Авдеевки почти два года пряталась в подвале дома от украинских военных из-за страха принудительной эвакуации, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"В середине марта 2024 года встречалась с семьей из Авдеевки. Родители рассказали, что почти два года прятались от украинских военных в подвале дома, видя, что другие семьи принудительно эвакуируют или, запугивая, забирают детей", - сказала она журналистам.
Львова-Белова отметила, что все это время их маленький сын практически не выходил на улицу. Детский омбудсмен добавила, что ей известны и факты вынужденной эвакуации детей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
