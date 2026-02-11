https://ria.ru/20260211/vsu-2073724200.html
В результате удара ВСУ по Брянской области погиб человек
В результате удара ВСУ по Брянской области погиб человек - РИА Новости, 11.02.2026
В результате удара ВСУ по Брянской области погиб человек
Сотрудник АПХ "Мираторг" погиб в результате целенаправленного удара ВСУ по территории предприятия в селе Бровничи Климовского района Брянской области, сообщил... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T17:45:00+03:00
2026-02-11T17:45:00+03:00
2026-02-11T18:00:00+03:00
брянская область
специальная военная операция на украине
происшествия
александр богомаз
мираторг
вооруженные силы украины
климовский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20260211/dnepr-2073618177.html
брянская область
климовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, александр богомаз, мираторг, вооруженные силы украины, климовский район
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Богомаз, Мираторг, Вооруженные силы Украины, Климовский район
В результате удара ВСУ по Брянской области погиб человек
В результате удара ВСУ по Брянской области погиб сотрудник предприятия