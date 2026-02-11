Рейтинг@Mail.ru
В результате удара ВСУ по Брянской области погиб человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 11.02.2026 (обновлено: 18:00 11.02.2026)
В результате удара ВСУ по Брянской области погиб человек
В результате удара ВСУ по Брянской области погиб человек - РИА Новости, 11.02.2026
В результате удара ВСУ по Брянской области погиб человек
Сотрудник АПХ "Мираторг" погиб в результате целенаправленного удара ВСУ по территории предприятия в селе Бровничи Климовского района Брянской области, сообщил... РИА Новости, 11.02.2026
брянская область
специальная военная операция на украине
происшествия
александр богомаз
мираторг
вооруженные силы украины
климовский район
брянская область
климовский район
брянская область, происшествия, александр богомаз, мираторг, вооруженные силы украины, климовский район
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Александр Богомаз, Мираторг, Вооруженные силы Украины, Климовский район
В результате удара ВСУ по Брянской области погиб человек

В результате удара ВСУ по Брянской области погиб сотрудник предприятия

ТУЛА, 11 фев – РИА Новости. Сотрудник АПХ "Мираторг" погиб в результате целенаправленного удара ВСУ по территории предприятия в селе Бровничи Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в мессенджере Мax.
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Бровничи Климовского района. В результате целенаправленного удара по территории АПХ "Мираторг", к сожалению, погиб сотрудник предприятия", - говорится в сообщении.
По словам главы Брянской области, власти окажут семье погибшего всю необходимую поддержку и материальную помощь. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ВСУ потеряли до 45 военных в зоне действий "Днепра" за сутки
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияАлександр БогомазМираторгВооруженные силы УкраиныКлимовский район
 
 
