В Совфеде заявили об ударах ВСУ по жилым домам на Украине

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Разрушение жилых домов на Украине становится следствием действий самих ВСУ, так как расчёты ПВО действуют непрофессионально и находятся внутри этих домов, рассказала РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

"Разрушение жилых домов (на Украине - ред.) становится следствием действий самих ВСУ . Известно, что средства ПВО размещаются внутри жилой застройки, перехваты осуществляются непосредственно над городом, расчёты действуют непрофессионально", - сказала сенатор.

Парламентарий также добавила, что падение ракет и обломков, технические ошибки, сбои наведения приводят к ударам ВСУ по собственным же домам. По ее словам, это не единичные эпизоды, а результат выбранной киевским режимом модели ведения боевых действий, при которой медийный отчёт важнее безопасности населения.

"Думаю, Зеленский действует, в первую очередь исходя из соображений "политического выживания" любой ценой, а никак не из сострадания к своему же народу", - констатировала политик.