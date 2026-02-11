Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили об ударах ВСУ по жилым домам на Украине - РИА Новости, 11.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:34 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/vsu-2073717515.html
В Совфеде заявили об ударах ВСУ по жилым домам на Украине
В Совфеде заявили об ударах ВСУ по жилым домам на Украине - РИА Новости, 11.02.2026
В Совфеде заявили об ударах ВСУ по жилым домам на Украине
Разрушение жилых домов на Украине становится следствием действий самих ВСУ, так как расчёты ПВО действуют непрофессионально и находятся внутри этих домов,... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T17:34:00+03:00
2026-02-11T17:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
донецкая народная республика
наталья никонорова
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073363765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_820ad6d42ba427eef722137ce7a0660c.jpg
https://ria.ru/20260202/sovfed-2071726552.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073363765_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_08b8381ca5655b7e471af3d961b211d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, донецкая народная республика, наталья никонорова, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Наталья Никонорова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Совфеде заявили об ударах ВСУ по жилым домам на Украине

Никонорова: ВСУ бьют по жилым домам на Украине своими же средствами ПВО

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Разрушение жилых домов на Украине становится следствием действий самих ВСУ, так как расчёты ПВО действуют непрофессионально и находятся внутри этих домов, рассказала РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
"Разрушение жилых домов (на Украине - ред.) становится следствием действий самих ВСУ. Известно, что средства ПВО размещаются внутри жилой застройки, перехваты осуществляются непосредственно над городом, расчёты действуют непрофессионально", - сказала сенатор.
Парламентарий также добавила, что падение ракет и обломков, технические ошибки, сбои наведения приводят к ударам ВСУ по собственным же домам. По ее словам, это не единичные эпизоды, а результат выбранной киевским режимом модели ведения боевых действий, при которой медийный отчёт важнее безопасности населения.
"Думаю, Зеленский действует, в первую очередь исходя из соображений "политического выживания" любой ценой, а никак не из сострадания к своему же народу", - констатировала политик.
Российские власти неоднократно указывали, что Киев бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия очень долго терпела удары украинских войск по энергетическим объектам, но потом начала отвечать, и отвечать серьезно.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Сенатор от ДНР призвала Зеленского спуститься на землю
2 февраля, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаНаталья НиконороваВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала