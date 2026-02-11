https://ria.ru/20260211/vsu-2073717515.html
В Совфеде заявили об ударах ВСУ по жилым домам на Украине
В Совфеде заявили об ударах ВСУ по жилым домам на Украине - РИА Новости, 11.02.2026
В Совфеде заявили об ударах ВСУ по жилым домам на Украине
Разрушение жилых домов на Украине становится следствием действий самих ВСУ, так как расчёты ПВО действуют непрофессионально и находятся внутри этих домов,... РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T17:34:00+03:00
2026-02-11T17:34:00+03:00
2026-02-11T17:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
донецкая народная республика
наталья никонорова
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073363765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_820ad6d42ba427eef722137ce7a0660c.jpg
https://ria.ru/20260202/sovfed-2071726552.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073363765_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_08b8381ca5655b7e471af3d961b211d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, донецкая народная республика, наталья никонорова, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Наталья Никонорова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Совфеде заявили об ударах ВСУ по жилым домам на Украине
Никонорова: ВСУ бьют по жилым домам на Украине своими же средствами ПВО
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Разрушение жилых домов на Украине становится следствием действий самих ВСУ, так как расчёты ПВО действуют непрофессионально и находятся внутри этих домов, рассказала РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
"Разрушение жилых домов (на Украине
- ред.) становится следствием действий самих ВСУ
. Известно, что средства ПВО размещаются внутри жилой застройки, перехваты осуществляются непосредственно над городом, расчёты действуют непрофессионально", - сказала сенатор.
Парламентарий также добавила, что падение ракет и обломков, технические ошибки, сбои наведения приводят к ударам ВСУ по собственным же домам. По ее словам, это не единичные эпизоды, а результат выбранной киевским режимом модели ведения боевых действий, при которой медийный отчёт важнее безопасности населения.
"Думаю, Зеленский действует, в первую очередь исходя из соображений "политического выживания" любой ценой, а никак не из сострадания к своему же народу", - констатировала политик.
Российские власти неоднократно указывали, что Киев
бьет по гражданской энергетической инфраструктуре, при этом ответные удары наносятся по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей их функционирование. Президент РФ Владимир Путин
подчеркивал, что Россия очень долго терпела удары украинских войск по энергетическим объектам, но потом начала отвечать, и отвечать серьезно.