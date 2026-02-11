Сбежавший с учебы в Польше украинский солдат поделился своей историей

ВАРШАВА, 11 фев - РИА Новости. Украинский солдат, сбежавший из учебного центра в Польше, поделился с РИА Новости своей историей, собеседник агентства по имени Олег просил не указывать его фамилии.

Ранее министерство национальной обороны Польши сообщало, что на территории страны уже прошли обучение почти 30 тысяч украинских солдат.

"До войны я работал в Польше — гипсокартонщиком на стройке в Кракове . Работа там была достаточно тяжёлая, но стабильная. Получалось относительно нормально зарабатывать. Когда началась война и мобилизация, я вернулся на Украину . Я думал, что должен быть рядом с семьёй и своей страной, даже если мне будет страшно", - рассказал собеседник агентства.

На родине Олега призвали в армию и отправили в учебный центр в польский Вроцлав . "Я уже более-менее нормально знал польский язык и начальство, видимо, решило, что мне будет проще обучаться в Польше. Сначала всё казалось обычным: теоретические занятия, тренировки, построения. Но с каждым днём становилось всё сложнее. Физически — это одно, но морально нас ломало особенно. Усталость, страх, бессилие — это всё висело в воздухе", - рассказал он.

Собеседник агентства утверждает, что упаднические настроения были не у него одного.

"Я заметил, что я не один. Рядом со мной были ребята, которые не могли заснуть от страха, даже офицеры, которые сначала казались непоколебимыми, тоже смотрели на нас с тревогой. В разговорах шепотом я иногда слышал, что многие думали о побеге. Потом оказалось, что до 10 % солдат, прибывших на обучение, просто не возвращаются на Украину. Это информация от офицеров, но, конечно, неофициальная. Некоторые уходили тихо, среди ночи, кто-то оставлял записку, кто-то нет", - говорит бывший солдат.

При этом он утверждает, что из польских учебных центров дезертируют не только украинские солдаты, но и офицеры.

"Среди них есть офицеры. Серьёзные люди, которые командуют взводами, которые учат нас дисциплине и мужеству. Я видел, как они исчезали из казарм, а новые лица приходили на их место, словно ничего и не было", - рассказал собеседник агентства.

Свой побег он совершил, воспользовавшись тем, что солдат оставили без присмотра.

"Однажды вечером, когда нас оставили на несколько часов без присмотра, я понял, что больше не могу. Сердце билось так, что казалось, оно вот-вот выскочит из груди. Я вышел с территории, просто пересёк улицу и пошёл в город. Никто не меня останавливал, никто ни о чем не спрашивал. И впервые за долгое время я почувствовал облегчение", - говорит Олег.

"Я не могу сказать, что мне легко. Внутри всегда есть чувство вины. Иногда я представляю себе тех, кто остался, их глаза, их усталость. Но я знаю, что если бы остался, меня бы сломали, морально и физически, а потом просто убили бы на фронте", - добавил он.

Собеседник агентства решил остаться в Польше и уже нашел работу.