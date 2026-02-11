https://ria.ru/20260211/vsu-2073683443.html
ВСУ нанесли удары по многоквартирным домам в Запорожской области
ВСУ нанесли удары по трем многоквартирным домам в Васильевке