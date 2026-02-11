Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне украинские военные стали больше пить - РИА Новости, 11.02.2026
15:16 11.02.2026
https://ria.ru/20260211/vsu-2073666853.html
В Херсоне украинские военные стали больше пить
В Херсоне украинские военные стали больше пить
Украинские военные в Херсоне стали больше пить из-за морозов, несколько из них едва не замерзли насмерть, уснув пьяными на улице, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.02.2026
В Херсоне украинские военные стали больше пить

РИА Новости: в Херсоне военные ВСУ стали больше пить из-за морозов

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинский военный. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 11 фев - РИА Новости. Украинские военные в Херсоне стали больше пить из-за морозов, несколько из них едва не замерзли насмерть, уснув пьяными на улице, сообщили РИА Новости в антифашистском сопротивлении Херсона.
«
"Боевики ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области и в самом Херсоне на фоне похолодания стали потреблять больше алкоголя... Несколько украинских солдат по пьяни просто заснули на улице Херсона и чуть не замерзли насмерть", - сказал представитель антифашистского подполья.
По словам собеседника, "зачастую всушники пьют низкосортное самопальное спиртное".
