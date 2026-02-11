ПВО за сутки сбила 458 дронов ВСУ

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Средства ПВО сбили 458 дронов ВСУ, 14 управляемых авиабомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило в среду Минобороны РФ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 113526 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27596 танков и других боевых бронированных машин, 1662 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33201 орудие полевой артиллерии и минометов, 54092 единицы специальной военной автомобильной техники.