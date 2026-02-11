https://ria.ru/20260211/vsu-2073623537.html
ПВО за сутки сбила 458 дронов ВСУ
ПВО за сутки сбила 458 дронов ВСУ - РИА Новости, 11.02.2026
ПВО за сутки сбила 458 дронов ВСУ
Средства ПВО сбили 458 дронов ВСУ, 14 управляемых авиабомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2026
2026-02-11T12:32:00+03:00
2026-02-11T12:32:00+03:00
2026-02-11T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), пво
Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО
ПВО за сутки сбила 458 дронов ВСУ
ПВО за сутки сбила 458 дронов ВСУ и 14 управляемых авиабомб
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Средства ПВО сбили 458 дронов ВСУ, 14 управляемых авиабомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США
и 458 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 113526 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27596 танков и других боевых бронированных машин, 1662 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33201 орудие полевой артиллерии и минометов, 54092 единицы специальной военной автомобильной техники.