ПВО за сутки сбила 458 дронов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:32 11.02.2026
ПВО за сутки сбила 458 дронов ВСУ
ПВО за сутки сбила 458 дронов ВСУ - РИА Новости, 11.02.2026
ПВО за сутки сбила 458 дронов ВСУ
Средства ПВО сбили 458 дронов ВСУ, 14 управляемых авиабомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2026
ПВО за сутки сбила 458 дронов ВСУ

ПВО за сутки сбила 458 дронов ВСУ и 14 управляемых авиабомб

Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Средства ПВО сбили 458 дронов ВСУ, 14 управляемых авиабомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 458 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 113526 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27596 танков и других боевых бронированных машин, 1662 боевые машины реактивных систем залпового огня, 33201 орудие полевой артиллерии и минометов, 54092 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
