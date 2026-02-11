Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ - РИА Новости, 11.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 11.02.2026 (обновлено: 12:26 11.02.2026)
В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ
Два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ по автобусу и автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.02.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
грайворон
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
белгородская область
грайворон
россия
В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ

В Белгородской области 2 человека пострадали при атаках ВСУ на автобус и машину

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 фев — РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ по автобусу и автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В районе села Илек-Пеньковка <...> от удара FPV-дрона по служебному автобусу ранен водитель. Мужчина самостоятельно обратился в Краснояружскую ЦРБ. У него диагностировали баротравму, множественные осколочные ранения лица и шеи. Медпомощь оказана, от предложенной госпитализации пострадавший отказался", — написал он в Telegram-канале.
Боевая работа расчета пушки Гиацинт-Б - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
ВС России уничтожили РСЗО Vampire, обстреливавшую Белгородскую область
Вчера, 06:36
В Грайвороне мужчина пострадал при атаке беспилотника на машину. Он получил осколочные ранения мягких тканей коленного сустава и баротравму и продолжит лечение амбулаторно, добавил Гладков.
ВСУ ежедневно обстреливают приграничные регионы. С августа 2024-го в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
