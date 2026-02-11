https://ria.ru/20260211/vsu-2073611853.html
В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ
Два мирных жителя пострадали при ударе ВСУ по автобусу и автомобилю в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.02.2026
В Белгородской области два человека пострадали при атаках ВСУ
В Белгородской области 2 человека пострадали при атаках ВСУ на автобус и машину