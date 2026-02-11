Рейтинг@Mail.ru
ВСУ 19 раз за сутки обстреляли приграничные районы Курской области - РИА Новости, 11.02.2026
09:33 11.02.2026
ВСУ 19 раз за сутки обстреляли приграничные районы Курской области
ВСУ 19 раз за сутки обстреляли приграничные районы Курской области
происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
ВСУ 19 раз за сутки обстреляли приграничные районы Курской области

Хинштейн: ВСУ 19 раз за сутки обстреляли Курскую область

Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
КУРСК, 11 фев - РИА Новости. ВСУ 19 раз за сутки применили артиллерию для обстрелов отселённых приграничных районов Курской области, было сбито 43 вражеских беспилотника различного типа, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 10 февраля до 07.00 11 февраля сбито 43 вражеских беспилотников различных типов. 19 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства", - заявил Хинштейн в своем Telegram-канале.
ПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
