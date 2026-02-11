https://ria.ru/20260211/vsu-2073579097.html
ВСУ 19 раз за сутки обстреляли приграничные районы Курской области
ВСУ 19 раз за сутки обстреляли приграничные районы Курской области - РИА Новости, 11.02.2026
ВСУ 19 раз за сутки обстреляли приграничные районы Курской области
ВСУ 19 раз за сутки применили артиллерию для обстрелов отселённых приграничных районов Курской области, было сбито 43 вражеских беспилотника различного типа,... РИА Новости, 11.02.2026
ВСУ 19 раз за сутки обстреляли приграничные районы Курской области
Хинштейн: ВСУ 19 раз за сутки обстреляли Курскую область