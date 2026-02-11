Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС рассказали об атаках ВСУ на Энергодар
08:13 11.02.2026 (обновлено: 08:27 11.02.2026)
На ЗАЭС рассказали об атаках ВСУ на Энергодар
На ЗАЭС рассказали об атаках ВСУ на Энергодар
2026
На ЗАЭС рассказали об атаках ВСУ на Энергодар

Яшина: ВСУ целенаправленно атакуют город-спутник ЗАЭС Энергодар

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. ВСУ целенаправленно атакуют город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, преследуя цель оказать психологическое давление на мирных жителей, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"Со стороны ВСУ регистрируются периодические атаки по объектам инфраструктуры и по жилой застройке. Подобные действия носят целенаправленный характер и ставят своей задачей не только нанесение физического ущерба, но и создание невыносимых условий для жизни мирных жителей, оказывая на них постоянное психологическое давление", - сказала Яшина.
Как сообщили во вторник на станции, в результате атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара повреждены объекты инфраструктуры жизнеобеспечения города и самой ЗАЭС. Отключена одна из двух внешних линий электропередачи, питающих ЗАЭС - линия "Ферросплавная-1". Электроснабжение станции, необходимое для обеспечения её нужд, в настоящее время поддерживается по второй линии - "Днепровская".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
ВСУ повредили инфраструктуру жизнеобеспечения ЗАЭС
10 февраля, 15:31
 
