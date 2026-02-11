На ЗАЭС рассказали об атаках ВСУ на Энергодар

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. ВСУ целенаправленно атакуют город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, преследуя цель оказать психологическое давление на мирных жителей, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
«
"Со стороны ВСУ регистрируются периодические атаки по объектам инфраструктуры и по жилой застройке. Подобные действия носят целенаправленный характер и ставят своей задачей не только нанесение физического ущерба, но и создание невыносимых условий для жизни мирных жителей, оказывая на них постоянное психологическое давление", - сказала Яшина.
Как сообщили во вторник на станции, в результате атаки ВСУ на промышленную зону Энергодара повреждены объекты инфраструктуры жизнеобеспечения города и самой ЗАЭС. Отключена одна из двух внешних линий электропередачи, питающих ЗАЭС - линия "Ферросплавная-1". Электроснабжение станции, необходимое для обеспечения её нужд, в настоящее время поддерживается по второй линии - "Днепровская".
